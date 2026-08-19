Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Cadeira de ouro’, lagosta e decoração sofisticada: como será casamento de R$ 2,5 milhões de Davi Brito

Elisangela Brito, mãe de Davi viralizou nas redes sociais ao mostrar detalhes do evento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:47

Davi Brito, Emilly Araújo e Elisangela mostraram detalhes do casamento
Davi Brito, Emilly Araújo e Elisangela mostraram detalhes do casamento Crédito: Reprodução | Redes Sociais (*segunda imagem melhorada com ajuda de IA)

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, revelou detalhes de seu casamento com Emily Araújo.

Na última quinta-feira (6), Davi e Emilly visitaram o espaço escolhido para o evento e mostraram partes dos preparativos aos seguidores.

Davi Brito e Emilly Araújo provam roupas do casamento

Davi Brito e Emilly Araújo estão nos preparativos para o casamento de luxo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo estão nos preparativos para o casamento de luxo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo estão nos preparativos para o casamento de luxo por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo estão nos preparativos para o casamento de luxo por Reprodução/Instagram
1 de 4
Davi Brito e Emilly Araújo estão nos preparativos para o casamento de luxo por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Quabales e Samba Gringa se apresentam em show inédito na Casa Rosa, no Rio Vermelho

Quabales e Samba Gringa se apresentam em show inédito na Casa Rosa, no Rio Vermelho

Imagem - Gêmeos se casam com irmãs gêmeas em celebração feita por padres gêmeos e com coroinhas gemeos; veja fotos

Gêmeos se casam com irmãs gêmeas em celebração feita por padres gêmeos e com coroinhas gemeos; veja fotos

Imagem - Fisioterapeuta de Glória Menezes detalha como atriz vivia: ‘Dez voltas todos os dias’

Fisioterapeuta de Glória Menezes detalha como atriz vivia: ‘Dez voltas todos os dias’

A festa, que segundo o ex-BBB acontecerá no dia 5 setembro, terá decoração sofisticada e pode chegar a custar R$ 2,5 milhões.

O orçamento foi revelado pelo influenciador que chamou atenção. Segundo Davi, os gastos inicialmente calculados chegam a R$ 1,5 milhão.

@famlia.brito47

♬ som original - Família Brito

No entanto, esse valor não inclui todos os custos previstos para a cerimônia. Por isso, Davi estima que o casamento possa chegar a R$ 2,5 milhões.

Durante visita, o casal participou de uma degustação do cardápio que será oferecido aos convidados. Enquanto isso, os dois aproveitaram para definir outros detalhes da organização.

Durante a visita, o casal também participou de uma degustação do cardápio que será oferecido aos convidados. Enquanto isso, os dois aproveitaram para definir outros detalhes da organização.

"Estou compartilhando com vocês aqui porque muita gente ficou me perguntando: 'Ah, Davi, e o casamento, quanto foi?'. O valor exato foi esse aí, certo? Entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,5 milhões", afirmou.

"Nosso casamento agora, creio em Deus, vai ser abençoado, né, amor?", completou.

A mãe de Davi, Elisangela Brito, viralizou nas redes sociais e chegou a ser motivo de piadas ao mostrar bastidores dos preparativos do casamento.

Impressionada com a estrutura escolhida para a celebração, a influenciadora mostrou parte do salão onde será realizada a cerimônia, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador.

Durante a visita ao espaço, Elisangela apareceu animada ao conhecer a decoração e a estrutura do evento. Ela afirmou que os convidados entenderão o motivo de a festa ter um orçamento estimado em R$ 2,5 milhões.

Ela mostrou que a cerimônia terá cadeiras em cor “de ouro”, onde os convidados se acomodarão, além de cardápio com lagosta.

“Vocês que estão aí rindo que a festa vale R$ 2,5 milhões. É só isso? Porque isso aqui é coisa de rico. Isso aqui é coisa de outro mundo. Vocês vão fechar nos status de vocês”, disparou.

A celebração vem sendo preparada no mínimos detalhes nas últimas semanas, fazendo Davi viralizar com parte das compras do evento. Segundo o famoso, ele gastou cerca de R$ 50 mil em bebidas em um supermercado de Salvador.

Tags:

Davi Brito

Mais recentes

Imagem - Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’

Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’
Imagem - Ex-BBB Chaiany Andrade muda o visual e surpreende com antes e depois: ‘Nunca me amei tanto’

Ex-BBB Chaiany Andrade muda o visual e surpreende com antes e depois: ‘Nunca me amei tanto’
Imagem - ‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre dívida de Ulisses e arma plano para ficar com joalheria

‘Quem Ama Cuida’: Adriana descobre dívida de Ulisses e arma plano para ficar com joalheria