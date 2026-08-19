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‘Cadeira de ouro’, lagosta e decoração sofisticada: como será casamento de R$ 2,5 milhões de Davi Brito

Elisangela Brito, mãe de Davi viralizou nas redes sociais ao mostrar detalhes do evento

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:47

Davi Brito, Emilly Araújo e Elisangela mostraram detalhes do casamento Crédito: Reprodução | Redes Sociais (*segunda imagem melhorada com ajuda de IA)

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, revelou detalhes de seu casamento com Emily Araújo.

Na última quinta-feira (6), Davi e Emilly visitaram o espaço escolhido para o evento e mostraram partes dos preparativos aos seguidores.

Davi Brito e Emilly Araújo provam roupas do casamento 1 de 4

A festa, que segundo o ex-BBB acontecerá no dia 5 setembro, terá decoração sofisticada e pode chegar a custar R$ 2,5 milhões.

O orçamento foi revelado pelo influenciador que chamou atenção. Segundo Davi, os gastos inicialmente calculados chegam a R$ 1,5 milhão.

No entanto, esse valor não inclui todos os custos previstos para a cerimônia. Por isso, Davi estima que o casamento possa chegar a R$ 2,5 milhões.

Durante visita, o casal participou de uma degustação do cardápio que será oferecido aos convidados. Enquanto isso, os dois aproveitaram para definir outros detalhes da organização.

Durante a visita, o casal também participou de uma degustação do cardápio que será oferecido aos convidados. Enquanto isso, os dois aproveitaram para definir outros detalhes da organização.

"Estou compartilhando com vocês aqui porque muita gente ficou me perguntando: 'Ah, Davi, e o casamento, quanto foi?'. O valor exato foi esse aí, certo? Entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,5 milhões", afirmou.

"Nosso casamento agora, creio em Deus, vai ser abençoado, né, amor?", completou.

A mãe de Davi, Elisangela Brito, viralizou nas redes sociais e chegou a ser motivo de piadas ao mostrar bastidores dos preparativos do casamento.

Impressionada com a estrutura escolhida para a celebração, a influenciadora mostrou parte do salão onde será realizada a cerimônia, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador.

Durante a visita ao espaço, Elisangela apareceu animada ao conhecer a decoração e a estrutura do evento. Ela afirmou que os convidados entenderão o motivo de a festa ter um orçamento estimado em R$ 2,5 milhões.

Ela mostrou que a cerimônia terá cadeiras em cor “de ouro”, onde os convidados se acomodarão, além de cardápio com lagosta.

“Vocês que estão aí rindo que a festa vale R$ 2,5 milhões. É só isso? Porque isso aqui é coisa de rico. Isso aqui é coisa de outro mundo. Vocês vão fechar nos status de vocês”, disparou.