Cães detetives de câncer: animais passam a ser treinados com IA para sentir sintomas antes de pacientes desenvolverem doença

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:20
Imagine um cachorro sendo treinado não para encontrar objetos ou pessoas, mas para reconhecer sinais que podem estar relacionados ao câncer apenas pelo hálito.
É isso que está sendo desenvolvido na Índia, em um projeto que une uma das habilidades mais conhecidas dos cães à tecnologia de inteligência artificial.
Câncer: sintomas e tratamentos
O projeto é desenvolvido pela startup Dognosis, em Bengaluru, e utiliza a capacidade olfativa dos animais em conjunto com sensores e inteligência artificial.
Durante o treinamento, os cães são expostos a amostras de respiração de pessoas.
A partir delas, os animais são preparados para identificar possíveis sinais associados à doença.
A proposta chama atenção justamente pela forma como tenta transformar uma habilidade natural dos cães em uma ferramenta de apoio à triagem.
Enquanto os cães analisam as amostras, sensores acompanham diferentes informações relacionadas aos animais.
Entre os dados registrados estão movimentos, respiração e comportamento.
Essas informações são então analisadas por inteligência artificial, que procura identificar padrões que possam indicar a presença de câncer.
Na prática, o projeto combina três elementos: olfato dos cães, sensores e análise de dados por IA.
A iniciativa também busca transformar esse método em uma alternativa não invasiva e mais acessível de triagem.
A coleta de amostras de respiração pode ser utilizada para investigar possíveis sinais relacionados à doença sem depender, nesse primeiro momento, de procedimentos mais invasivos.
A ideia ainda está ligada ao treinamento dos animais e ao uso da tecnologia para interpretar as informações coletadas.
O trabalho está sendo realizado em Bengaluru, cidade onde está localizada a startup responsável pelo projeto.
A iniciativa parte de uma característica já conhecida dos cães: a capacidade de perceber odores com grande precisão.
Nesse caso, porém, o objetivo é direcionar essa habilidade para a identificação de possíveis sinais presentes na respiração humana.
O diferencial do projeto está justamente na combinação entre o comportamento dos animais e os recursos tecnológicos.
Os cães fornecem a análise baseada no olfato, enquanto os sensores registram informações sobre a reação e o comportamento deles.
Depois, a inteligência artificial entra para buscar padrões nos dados coletados.
A proposta transforma uma habilidade natural dos animais em um processo que também pode ser acompanhado e analisado por tecnologia.