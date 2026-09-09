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Cães detetives de câncer: animais passam a ser treinados com IA para sentir sintomas antes de pacientes desenvolverem doença

Projeto em Bengaluru combina o olfato dos cães, sensores e inteligência artificial para identificar padrões associados à doença

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:20

Animais são expostos a amostras de respiração e treinados para reconhecer possíveis sinais de câncer de forma não invasiva
Animais são expostos a amostras de respiração e treinados para reconhecer possíveis sinais de câncer de forma não invasiva Crédito: Pexels

Imagine um cachorro sendo treinado não para encontrar objetos ou pessoas, mas para reconhecer sinais que podem estar relacionados ao câncer apenas pelo hálito. 

É isso que está sendo desenvolvido na Índia, em um projeto que une uma das habilidades mais conhecidas dos cães à tecnologia de inteligência artificial. 

Câncer: sintomas e tratamentos

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Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Cães usam o olfato para identificar sinais

O projeto é desenvolvido pela startup Dognosis, em Bengaluru, e utiliza a capacidade olfativa dos animais em conjunto com sensores e inteligência artificial.

Durante o treinamento, os cães são expostos a amostras de respiração de pessoas.

A partir delas, os animais são preparados para identificar possíveis sinais associados à doença.

A proposta chama atenção justamente pela forma como tenta transformar uma habilidade natural dos cães em uma ferramenta de apoio à triagem.

Onde entra a inteligência artificial?

Enquanto os cães analisam as amostras, sensores acompanham diferentes informações relacionadas aos animais.

Entre os dados registrados estão movimentos, respiração e comportamento.

Essas informações são então analisadas por inteligência artificial, que procura identificar padrões que possam indicar a presença de câncer.

Na prática, o projeto combina três elementos: olfato dos cães, sensores e análise de dados por IA.

Uma possível triagem sem procedimentos invasivos

A iniciativa também busca transformar esse método em uma alternativa não invasiva e mais acessível de triagem.

A coleta de amostras de respiração pode ser utilizada para investigar possíveis sinais relacionados à doença sem depender, nesse primeiro momento, de procedimentos mais invasivos.

A ideia ainda está ligada ao treinamento dos animais e ao uso da tecnologia para interpretar as informações coletadas.

Leia mais

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O treinamento acontece na Índia

O trabalho está sendo realizado em Bengaluru, cidade onde está localizada a startup responsável pelo projeto.

A iniciativa parte de uma característica já conhecida dos cães: a capacidade de perceber odores com grande precisão.

Nesse caso, porém, o objetivo é direcionar essa habilidade para a identificação de possíveis sinais presentes na respiração humana.

Tecnologia e olfato trabalhando juntos

O diferencial do projeto está justamente na combinação entre o comportamento dos animais e os recursos tecnológicos.

Os cães fornecem a análise baseada no olfato, enquanto os sensores registram informações sobre a reação e o comportamento deles.

Depois, a inteligência artificial entra para buscar padrões nos dados coletados.

A proposta transforma uma habilidade natural dos animais em um processo que também pode ser acompanhado e analisado por tecnologia.

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Cachorros Câncer Ciência Curiosidades

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