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Caetano Veloso causa polêmica ao falar sobre Virgínia Fonseca: 'Ela eu não sei quem é'

Cantor comentou confusão com o nome da influenciadora em vídeo com Paula Lavigne, elogiou Vinícius Júnior e virou assunto nas redes sociais após declaração sobre Virginia Fonseca

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:50

Comentário de Caetano Veloso sobre Virgínia Fonseca repercute Crédito: Reprodução

Nem mesmo os mais de 56 milhões de seguidores de Virginia Fonseca no Instagram parecem ter sido suficientes para colocá-la no radar de Caetano Veloso. O cantor virou assunto nas redes sociais neste sábado (23) depois de admitir, em um vídeo publicado por Paula Lavigne, que não sabia quem era a influenciadora digital, mas conhecia bem Vinícius Júnior.

A conversa começou após Caetano ouvir pessoas falando sobre “Virgínia” e “Vini”. Confuso, ele pensou se tratar de uma única pessoa e perguntou: “Quem é Virgínia Vini?”. A reação arrancou risadas de Paula Lavigne, que brincou com o marido ao dizer que “ainda existe alguém que lê livros”.

O artista então se definiu como “alienado”, mas foi imediatamente corrigido pela esposa. Mesmo assim, explicou novamente o motivo da confusão e deixou clara a diferença entre os dois nomes. “Porque Vini Jr. eu sei quem é. Ela eu não sei quem é”, afirmou o cantor, sem rodeios.

Na sequência, Paula contextualizou a situação e explicou que Vinícius Júnior teria se relacionado com a influenciadora. Caetano aproveitou para reforçar a admiração pelo atacante do Real Madrid. “Vini Jr. é importantíssimo, um grande jogador de futebol e enfrenta o racismo com muita firmeza. Ele eu sei bem quem é!”, declarou.

Virginia curte praia em Dubai 1 de 6

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou a fala de Caetano Veloso e acusou o cantor de tentar diminuir a influenciadora. Outros, porém, defenderam o artista e argumentaram que ele não tem obrigação de acompanhar personalidades da internet.

Entre os comentários, alguns usuários escreveram que o cantor “precisa se atualizar”, enquanto outros elogiaram o fato de ele não viver conectado às redes sociais. Houve ainda quem destacasse a relevância internacional de Vinícius Júnior dentro e fora do futebol, especialmente pelos posicionamentos públicos contra o racismo.