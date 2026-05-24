Caetano Veloso causa polêmica ao falar sobre Virgínia Fonseca: 'Ela eu não sei quem é'

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:50
Nem mesmo os mais de 56 milhões de seguidores de Virginia Fonseca no Instagram parecem ter sido suficientes para colocá-la no radar de Caetano Veloso. O cantor virou assunto nas redes sociais neste sábado (23) depois de admitir, em um vídeo publicado por Paula Lavigne, que não sabia quem era a influenciadora digital, mas conhecia bem Vinícius Júnior.
A conversa começou após Caetano ouvir pessoas falando sobre “Virgínia” e “Vini”. Confuso, ele pensou se tratar de uma única pessoa e perguntou: “Quem é Virgínia Vini?”. A reação arrancou risadas de Paula Lavigne, que brincou com o marido ao dizer que “ainda existe alguém que lê livros”.
O artista então se definiu como “alienado”, mas foi imediatamente corrigido pela esposa. Mesmo assim, explicou novamente o motivo da confusão e deixou clara a diferença entre os dois nomes. “Porque Vini Jr. eu sei quem é. Ela eu não sei quem é”, afirmou o cantor, sem rodeios.
Na sequência, Paula contextualizou a situação e explicou que Vinícius Júnior teria se relacionado com a influenciadora. Caetano aproveitou para reforçar a admiração pelo atacante do Real Madrid. “Vini Jr. é importantíssimo, um grande jogador de futebol e enfrenta o racismo com muita firmeza. Ele eu sei bem quem é!”, declarou.
Virginia curte praia em Dubai
O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou a fala de Caetano Veloso e acusou o cantor de tentar diminuir a influenciadora. Outros, porém, defenderam o artista e argumentaram que ele não tem obrigação de acompanhar personalidades da internet.
Entre os comentários, alguns usuários escreveram que o cantor “precisa se atualizar”, enquanto outros elogiaram o fato de ele não viver conectado às redes sociais. Houve ainda quem destacasse a relevância internacional de Vinícius Júnior dentro e fora do futebol, especialmente pelos posicionamentos públicos contra o racismo.
A repercussão acontece poucos dias após rumores e comentários envolvendo um suposto affair entre Virginia Fonseca e o jogador tomarem conta das redes sociais.