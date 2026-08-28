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Caio Blat agradece doação de medula óssea à seu primo Ricardo Blat: ‘Essa menina salvou a vida dele’

Ricardo foi diagnosticado com doença no ano passado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:56

Caio Blat e Ricardo Blat
Caio Blat e Ricardo Blat Crédito: Divulgação (*imagem melhorada com ajuda de IA)

O primo de Ricardo Blat, de 75 anos, o também ator Caio Blat, de 46 anos, abriu o coração sobre o transplante de medula que o familiar recebeu de uma menina que “salvou a vida” do artista.

"Ele pediu para te mandar um recado, Cissa. Ele agradece a todas as pessoas que doaram sangue, plaquetas e medula. Ele recebeu uma doação de medula de uma menina de 20 e poucos anos, do interior de São Paulo, que ele não sabe quem é. Ele pediu para dizer que essa menina salvou a vida dele. Ele manda um beijo para essa menina que salvou a vida dele e ele nem sabe o nome. É importante falarmos sobre a doação de sangue, de plaquetas e de medula. Isso pode salvar vidas", disse ao participar do programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, nesta semana.

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Ricardo foi diagnosticado com a doença no ano passado, quando Caio decidiu então, realizar um trabalho com Ricardo, em março de 2026, quando estrearam no espetáculo “Subversão Kafka”, em São Paulo.

"Meu primo é um dos atores que mais amo, um gênio, um ator magnético, imprevisível, incrível. Ele descobriu que estava com um problema de saúde e eu nunca tinha feito uma peça com ele. Falei: 'Tem que ser agora!' Ele é meu primo, um privilégio. Não posso perder a possibilidade de trabalhar com ele de jeito nenhum", afirmou.

Segundo Caio, os ensaios da peça aconteceram durante o tratamento de Ricardo. "Montamos Kafka, enquanto ele estava em tratamento de saúde, encarando uma químio, em tratamento para uma leucemia. Decidimos montar a peça, ensaiamos, ensaiamos, ensaiamos. Às vezes, os ensaios eram no hospital, com ele internado; às vezes, em casa. Ele teve alta e estreou brilhantemente comigo em São Paulo. Realizei esse sonho (de estar no palco com ele). É um circo de horrores dos Blat. Consegui realizar o sonho de trabalhar com este grande ator", afirmou, contando que o dramaturgo Rogério Blat, primo de Caio e irmão de Ricardo, é o responsável pela adaptação do texto.

Subversão Kafka está em cartaz no Teatro I Love Prio, no Rio de Janeiro, encenado por Caio Blat e Pedro Henrique Müller. "Agora, estou em cartaz no Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Müller, enquanto o Ricardo termina o tratamento dele. Daqui a pouco, ele está de volta nos palcos, sua casa", afirmou.

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