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Caio Castro publica vídeo nu durante o banho e fãs 'surtam': 'Que homem gostoso'

Ator de 37 anos compartilhou imagens debaixo do chuveiro e recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:57

Caio Castro publicou vídeo tomando banho Crédito: Reprodução

Caio Castro, de 37 anos, provocou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece tomando banho. Nas imagens, o ator surge debaixo do chuveiro, ensaboando o corpo e esfregando a cabeça. A publicação rapidamente ganhou repercussão e rendeu uma série de comentários ousados dos admiradores.

Sem economizar nos elogios, internautas aproveitaram a gravação para demonstrar toda a admiração pelo artista. "Gente, que delícia. Queria dar banho nele", escreveu uma seguidora.

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"Que homem gostoso. Delícia demais", comentou outra. Uma terceira também não escondeu a empolgação: "Que isso? Homem gostoso, meu Deus".

Aos 37 anos, Caio Castro está afastado das novelas desde 2022, quando participou de "Todas as Flores". Nos últimos anos, o ator passou a dedicar boa parte do tempo ao automobilismo, área na qual também construiu uma carreira como piloto profissional, além de investir em negócios próprios.

Na vida pessoal, o artista namora a atriz Vitória Bohn, de 24 anos. Os dois assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2025, durante uma viagem a Portugal.

Mesmo longe das novelas, Caio continua movimentando as redes sociais, onde compartilha momentos da rotina, viagens e experiências nas pistas. Desta vez, porém, foi uma cena simples do cotidiano que acabou roubando a atenção dos seguidores.