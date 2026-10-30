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Caio Castro publica vídeo nu durante o banho e fãs 'surtam': 'Que homem gostoso'

Ator de 37 anos compartilhou imagens debaixo do chuveiro e recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:57

Caio Castro publicou vídeo tomando banho
Caio Castro publicou vídeo tomando banho Crédito: Reprodução

Caio Castro, de 37 anos, provocou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece tomando banho. Nas imagens, o ator surge debaixo do chuveiro, ensaboando o corpo e esfregando a cabeça. A publicação rapidamente ganhou repercussão e rendeu uma série de comentários ousados dos admiradores.

Sem economizar nos elogios, internautas aproveitaram a gravação para demonstrar toda a admiração pelo artista. "Gente, que delícia. Queria dar banho nele", escreveu uma seguidora.

Caio Castro

Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
Caio Castro por Reprodução
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Caio Castro por Reprodução

"Que homem gostoso. Delícia demais", comentou outra. Uma terceira também não escondeu a empolgação: "Que isso? Homem gostoso, meu Deus".

Aos 37 anos, Caio Castro está afastado das novelas desde 2022, quando participou de "Todas as Flores". Nos últimos anos, o ator passou a dedicar boa parte do tempo ao automobilismo, área na qual também construiu uma carreira como piloto profissional, além de investir em negócios próprios.

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Na vida pessoal, o artista namora a atriz Vitória Bohn, de 24 anos. Os dois assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2025, durante uma viagem a Portugal.

Mesmo longe das novelas, Caio continua movimentando as redes sociais, onde compartilha momentos da rotina, viagens e experiências nas pistas. Desta vez, porém, foi uma cena simples do cotidiano que acabou roubando a atenção dos seguidores.

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