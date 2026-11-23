'ROMANCE EM SP'

Caio Manhente e João Manoel viverão casal gay em nova novela da Globo

Atores interpretarão Bernardo e Marcel em Romance em SP, produção que marcará a retomada da faixa de novelas noturnas da emissora

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 21:06

Caio Manhente e João Manoel viverão um casal em Romance em SP, nova novela da Globo prevista para abril de 2027 Crédito: Reprodução

A TV Globo prepara um novo romance LGBTQIA+ para suas novelas. Os atores Caio Manhente e João Manoel foram escalados para interpretar um casal em Romance em SP, produção escrita por Thelma Guedes que tem estreia prevista para abril de 2027, após o encerramento do BBB 27.

Segundo informações divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo, nesta segunda-feira (23), João Manoel viverá Marcel, que se apaixonará por Bernardo, personagem de Caio Manhente. Por enquanto, a emissora ainda não revelou como os dois personagens estarão inseridos na história nem quais conflitos marcarão o relacionamento.

João Manoel 1 de 4

A novela terá 32 capítulos e marcará a retomada da faixa anteriormente conhecida como horário das 23h, agora chamada de novela das 22h. As gravações estão previstas para começar em janeiro, sob direção de Natalia Grimberg.

Caio Manhente já é conhecido do público por trabalhos em produções da Globo, como Vai na Fé (2023) e Garota do Momento (2024). João Manoel, por sua vez, tem experiência no teatro e participou da primeira temporada da série Emergência 53, do Globoplay.

Além do casal formado por Bernardo e Marcel, Romance em SP terá Marina Ruy Barbosa como uma das protagonistas. A atriz interpretará Clarice, uma administradora de empresas que perde o emprego e começa a trabalhar como motorista de aplicativo em São Paulo.

Caio Manhente 1 de 4

A trajetória da personagem se cruzará com a de Leon Kalafatis, herdeiro grego de um conglomerado da indústria têxtil que enfrenta conflitos com o próprio pai nos negócios da família. Os dois se conhecerão durante uma corrida de aplicativo que terminará em acidente.

O ator Renato Góes é apontado como provável intérprete de Leon, mas sua participação ainda não foi oficialmente confirmada.