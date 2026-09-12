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Caiu uma vez, acabou: 5 signos que dificilmente dão uma segunda chance para quem quebra sua confiança

Eles podem até perdoar, mas dificilmente ignoram quando alguém quebra sua confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e alerta vermelho
Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que acreditam em segundas chances, mas alguns signos preferem observar os fatos e tirar suas próprias conclusões. Quando alguém demonstra que não merece mais confiança, eles não costumam insistir na relação.

Isso não significa que cortar alguém da própria vida seja fácil. Encerrar uma amizade ou se afastar de uma pessoa importante pode doer bastante. Ainda assim, para esses cinco signos, continuar ao lado de quem já os decepcionou pode ser ainda pior. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Áries não costuma esperar uma terceira chance para agir

Áries é direto e não gosta de perder tempo com quem já demonstrou que não merece sua confiança. Se alguém o trai ou passa dos limites, a tendência é cortar a relação rapidamente, sem ficar procurando justificativas.

Para esse signo, existe uma diferença enorme entre perdoar alguém e permitir que a mesma pessoa volte a ocupar o mesmo espaço em sua vida. Depois de uma decepção séria, reconquistar sua confiança pode ser quase impossível.

Dica cósmica: antes de cortar alguém definitivamente, tenha certeza de que você está reagindo aos fatos, e não apenas ao calor do momento.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Touro: Touro pensa muito antes de cortar, mas dificilmente volta atrás

Touro pode levar bastante tempo para decidir que uma amizade ou relação não faz mais sentido. Ele observa, pensa e tenta entender se vale a pena continuar. Mas, depois que chega à conclusão de que a confiança foi quebrada, a decisão costuma ser definitiva.

Esse signo prefere evitar grandes confrontos. Em vez de criar uma discussão interminável, pode simplesmente se afastar, bloquear e seguir a própria vida. Uma vez que alguém sai do seu círculo de confiança, dificilmente consegue entrar novamente.

Dica cósmica: se afastar pode ser necessário, mas não deixe que o orgulho impeça uma conversa que ainda poderia resolver a situação.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Leão: Leão não arrisca sua paz por quem já o decepcionou

Leão gosta de estar cercado por pessoas que realmente torcem por ele. Quando percebe que alguém tentou enganá-lo ou não agiu de forma leal, pode decidir rapidamente que aquela pessoa não merece mais espaço em sua vida.

O problema é que esse signo pode tomar decisões definitivas antes de ter certeza absoluta do que aconteceu. A vontade de proteger a própria dignidade é forte, mas alguns rompimentos podem acabar sendo mais precipitados do que necessários.

Dica cósmica: proteja sua autoestima sem transformar toda decepção em uma guerra.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Escorpião demora para confiar, mas não esquece uma traição

Escorpião costuma manter um círculo mais reservado de amizades. Para alguém entrar de verdade em sua vida, é preciso conquistar sua confiança. Por isso, quando uma pessoa quebra esse vínculo, a decepção pode ser muito mais profunda.

Depois de uma traição, Escorpião dificilmente oferece uma nova oportunidade para que o mesmo erro aconteça. Ele pode até desejar que as coisas tivessem sido diferentes, mas prefere preservar a própria segurança emocional a correr o risco de ser enganado novamente.

Dica cósmica: não deixe uma experiência ruim fazer você desconfiar de todo mundo que ainda está ao seu lado.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário: Aquário não vê sentido em manter por perto quem não é leal

Aquário costuma ter facilidade para construir uma rede ampla de amizades e conexões. Por isso, quando alguém quebra sua confiança, não sente que precisa manter aquela pessoa por perto a qualquer custo.

Leal e bastante aberto com quem considera amigo, Aquário espera receber o mesmo em troca. Se percebe que alguém não tem seus melhores interesses em mente, pode simplesmente seguir em frente e investir energia nas pessoas que realmente demonstram reciprocidade.

Dica cósmica: valorize quem está presente, mas não transforme o afastamento de alguém em uma disputa para provar quem perdeu mais.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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