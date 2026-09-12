ASTROLOGIA

Caiu uma vez, acabou: 5 signos que dificilmente dão uma segunda chance para quem quebra sua confiança

Eles podem até perdoar, mas dificilmente ignoram quando alguém quebra sua confiança

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que acreditam em segundas chances, mas alguns signos preferem observar os fatos e tirar suas próprias conclusões. Quando alguém demonstra que não merece mais confiança, eles não costumam insistir na relação.

Isso não significa que cortar alguém da própria vida seja fácil. Encerrar uma amizade ou se afastar de uma pessoa importante pode doer bastante. Ainda assim, para esses cinco signos, continuar ao lado de quem já os decepcionou pode ser ainda pior. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Áries não costuma esperar uma terceira chance para agir

Áries é direto e não gosta de perder tempo com quem já demonstrou que não merece sua confiança. Se alguém o trai ou passa dos limites, a tendência é cortar a relação rapidamente, sem ficar procurando justificativas.

Para esse signo, existe uma diferença enorme entre perdoar alguém e permitir que a mesma pessoa volte a ocupar o mesmo espaço em sua vida. Depois de uma decepção séria, reconquistar sua confiança pode ser quase impossível.

Dica cósmica: antes de cortar alguém definitivamente, tenha certeza de que você está reagindo aos fatos, e não apenas ao calor do momento.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Touro pensa muito antes de cortar, mas dificilmente volta atrás

Touro pode levar bastante tempo para decidir que uma amizade ou relação não faz mais sentido. Ele observa, pensa e tenta entender se vale a pena continuar. Mas, depois que chega à conclusão de que a confiança foi quebrada, a decisão costuma ser definitiva.

Esse signo prefere evitar grandes confrontos. Em vez de criar uma discussão interminável, pode simplesmente se afastar, bloquear e seguir a própria vida. Uma vez que alguém sai do seu círculo de confiança, dificilmente consegue entrar novamente.

Dica cósmica: se afastar pode ser necessário, mas não deixe que o orgulho impeça uma conversa que ainda poderia resolver a situação.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: Leão não arrisca sua paz por quem já o decepcionou

Leão gosta de estar cercado por pessoas que realmente torcem por ele. Quando percebe que alguém tentou enganá-lo ou não agiu de forma leal, pode decidir rapidamente que aquela pessoa não merece mais espaço em sua vida.

O problema é que esse signo pode tomar decisões definitivas antes de ter certeza absoluta do que aconteceu. A vontade de proteger a própria dignidade é forte, mas alguns rompimentos podem acabar sendo mais precipitados do que necessários.

Dica cósmica: proteja sua autoestima sem transformar toda decepção em uma guerra.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Escorpião demora para confiar, mas não esquece uma traição

Escorpião costuma manter um círculo mais reservado de amizades. Para alguém entrar de verdade em sua vida, é preciso conquistar sua confiança. Por isso, quando uma pessoa quebra esse vínculo, a decepção pode ser muito mais profunda.

Depois de uma traição, Escorpião dificilmente oferece uma nova oportunidade para que o mesmo erro aconteça. Ele pode até desejar que as coisas tivessem sido diferentes, mas prefere preservar a própria segurança emocional a correr o risco de ser enganado novamente.

Dica cósmica: não deixe uma experiência ruim fazer você desconfiar de todo mundo que ainda está ao seu lado.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Aquário não vê sentido em manter por perto quem não é leal

Aquário costuma ter facilidade para construir uma rede ampla de amizades e conexões. Por isso, quando alguém quebra sua confiança, não sente que precisa manter aquela pessoa por perto a qualquer custo.

Leal e bastante aberto com quem considera amigo, Aquário espera receber o mesmo em troca. Se percebe que alguém não tem seus melhores interesses em mente, pode simplesmente seguir em frente e investir energia nas pessoas que realmente demonstram reciprocidade.

Dica cósmica: valorize quem está presente, mas não transforme o afastamento de alguém em uma disputa para provar quem perdeu mais.