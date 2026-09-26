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Calcinha Preta prepara turnê por 100 cidades com palco de quase 100 metros

‘Mágica: O Espetáculo’ leva para a estrada a produção do DVD de 30 anos da banda, gravado em Belém

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:51

Calcinha Preta leva a turnê ‘Mágica’ a 100 cidades com palco de quase 100 metros Crédito: Reprodução

A Calcinha Preta vai transformar a comemoração de seus 30 anos de carreira em uma grande turnê pelo Brasil. A banda anunciou que o espetáculo ‘Mágica: O Espetáculo’ será levado a cerca de 100 cidades, com uma estrutura de palco de grandes proporções.

O projeto foi apresentado pelos integrantes durante a Festa do Peão de Barretos. Segundo Marcus Viana, mais de 100 shows estão previstos, embora a lista completa de municípios e as datas ainda não tenham sido divulgadas. Duas cidades já foram definidas.

A ideia é reproduzir na estrada a estrutura utilizada na gravação do DVD comemorativo, com palco de quase 100 metros de largura, iluminação de grande porte e fogos de artifício. “Uma mega estrutura, acho que jamais vista no mundo do forró”, afirmou Marcus. A proposta é transportar para diferentes cidades o mesmo espetáculo visual registrado no projeto.

Calcinha Preta 1 de 11

DVD foi gravado em Belém

O show que deu origem à turnê foi gravado em 6 de dezembro de 2025, no Mangueirão, em Belém, e o álbum chegou às plataformas digitais em maio deste ano.

A escolha da capital paraense também tem um significado especial para a banda. Em 2005, a Calcinha Preta gravou em Belém o DVD ‘Mágica: Show Histórico’, um dos trabalhos marcantes da trajetória do grupo.

A nova turnê sucede o projeto ‘Atemporal’, que teve registros audiovisuais realizados em Salvador, Maceió e São Paulo entre 2024 e 2025.