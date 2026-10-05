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'Calem a boca!': Noiva de 19 anos perde a paciência e viraliza ao gritar com convidados no meio do casamento

Jovem de 19 anos já estava estressada após chegar quase duas horas atrasada à igreja e precisou da ajuda do padrinho do noivo para conseguir silêncio durante a cerimônia

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 08:59

Noiva viralizou ao gritar com convidados Crédito: Reprodução

Uma noiva de 19 anos viralizou nas redes sociais depois de perder a paciência com os próprios convidados durante a cerimônia de casamento e mandar todos "calarem a boca". O episódio aconteceu em 28 de maio, na Igreja de São Gregório, em Northampton, na Inglaterra, mas ganhou repercussão após as imagens serem compartilhadas pela própria jovem no TikTok.

Kaitlin Rooney se casava com Lawrence Rooney quando as conversas entre os convidados começaram a atrapalhar o padre. No vídeo, que ultrapassou 2,5 milhões de visualizações, o religioso começa a cerimônia, mas interrompe a fala diante do barulho.

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Kaitlin então se vira no altar e grita para os convidados; "Calem a boca, todos!". Ao publicar o registro, ela brincou com a própria reação: "Eu não era uma noiva raivosa, as pessoas me fizeram ser uma".

O grito, porém, não resolveu imediatamente a situação. Segundo Kaitlin, alguns convidados continuaram conversando e foi necessário que o padrinho de Lawrence assobiasse para chamar a atenção de todos.

Noiva já estava estressada após atraso de quase duas horas

Antes mesmo da confusão no altar, Kaitlin já enfrentava um dia turbulento. A sessão de fotos demorou mais do que o previsto e fez com que ela chegasse quase duas horas atrasada à própria cerimônia.

A jovem, que mora em Wellingborough, contou que entrou na igreja em pânico e preocupada porque sabia que o atraso já havia incomodado o padre. "Eu estava em pânico e estressada, pensando que o padre ficaria irritado. Todo mundo continuava conversando e eu sabia que meu padre já estava chateado por eu estar quase duas horas atrasada", relatou.

Inicialmente, Kaitlin tentou controlar a irritação. Ela esperou alguns instantes na esperança de que as pessoas percebessem que a cerimônia havia começado e fizessem silêncio sozinhas.

A situação mudou quando o próprio padre parou de falar e começou a olhar ao redor, aparentemente incomodado com o barulho. Foi nesse momento que a noiva decidiu intervir. "Eu sabia que, se não dissesse alguma coisa, eles continuariam", contou.

Antes de gritar, Kaitlin ainda tentou lançar olhares de reprovação para os convidados, mas ninguém entendeu o recado. "Eu estava olhando feio para todo mundo, tipo 'calem a boca', mas ninguém estava entendendo. Então precisei falar. Eu simplesmente gritei 'todos calados', mas, quando fiz isso, ninguém me ouviu", relembrou.

Padre quase riu da bronca

Depois de gritar, a própria noiva se surpreendeu com o que havia acabado de fazer dentro da igreja. "Eu fiquei tipo: 'Nossa, acabei de gritar dentro da igreja', porque você não deve fazer isso. O padre até olhou para mim com um pequeno sorriso no rosto e acho que ele também queria rir", contou.

Ainda assim, o pedido não foi suficiente para encerrar imediatamente as conversas. Kaitlin afirmou ter ficado surpresa e chateada ao perceber que continuava sendo ignorada. Foi então que o padrinho do noivo assobiou e finalmente conseguiu chamar a atenção dos presentes. "Sou grata. Se não fosse por ele, acho que todos ainda estariam sentados lá conversando", disse.

Depois, Kaitlin descobriu que as conversas que tanto a incomodaram tinham, em parte, a própria noiva como assunto. Segundo ela, os convidados comentavam sobre como ela estava bonita e diziam não acreditar que o casamento finalmente estivesse acontecendo. "Eu sei que estava bonita, mas eles poderiam ter esperado", brincou.

A jovem afirmou que considerou a atitude dos convidados desrespeitosa porque eles continuaram falando enquanto a cerimônia acontecia. "Eu só queria que eles calassem a boca. Eu estava tentando me casar e achei que as pessoas estavam sendo um pouco mal-educadas falando durante a cerimônia. São convidados realmente barulhentos", declarou.

Depois que o vídeo viralizou, internautas questionaram Kaitlin sobre a presença de crianças no casamento, sugerindo que elas poderiam ter contribuído para o tumulto. A noiva, no entanto, afirmou que foram os adultos que mais a incomodaram. Kaitlin explicou ainda que tem um irmão de apenas 4 anos e que, por isso, não faria sentido proibir a presença de crianças na celebração. "Eu amo crianças e é difícil dizer que não pode haver crianças quando elas fazem parte da nossa família. Foram os adultos que realmente me irritaram", afirmou.

'Acabei gritando com a igreja inteira'

Kaitlin conheceu Lawrence durante um show em 2024. Passados alguns meses desde o casamento, ela afirma que já consegue enxergar o episódio de maneira diferente e rir da própria reação.

"Naquele momento, eu estava muito brava, mas agora não me importo com eles conversando. Olhando para trás, foi engraçado. Eu sabia que haveria um momento em que acabaria gritando com alguém e acabou sendo com a igreja inteira, mas tudo bem", afirmou.

A repercussão também rendeu apoio. Segundo a jovem, algumas pessoas disseram que ela estava certa e que teriam tomado atitudes ainda mais drásticas, como mandar convidados embora. Kaitlin, porém, afirmou que nunca teve essa intenção e queria apenas silêncio para conseguir se casar.