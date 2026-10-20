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Calor de 38°C coloca cidade da Bahia entre as mais quentes do Brasil; veja o ranking

Levantamento do Inmet mostra quais cidades tiveram as maiores máximas e como ficou Salvador na comparação



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:47

Curaçá registrou uma das maiores temperaturas do país, enquanto outros municípios baianos também ultrapassaram os 35°C Crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O calor não deu trégua em diferentes cidades da Bahia. Com os termômetros próximos dos 40°C, moradores de municípios do interior enfrentaram temperaturas elevadas, e uma cidade do norte do estado chamou a atenção ao aparecer entre as localidades mais quentes do Brasil.



Curaçá registrou 38,1ºC, marca que colocou o município na 19ª posição do ranking nacional de temperaturas máximas nas últimas 24 horas do levantamento divulgado em 20 de outubro de 2026.

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor com temperaturas acima de 40°C para Bahia e outros sete estados 1 de 5

O registro foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e mostra a intensidade do calor naquele período. Mas Curaçá não foi a única cidade baiana a apresentar números elevados: outros cinco municípios também ultrapassaram os 35ºC.

Cidade da Bahia chegou a 38,1°C

Localizada no norte da Bahia, Curaçá liderou a lista estadual apresentada no levantamento, com máxima de 38,1°C.

A temperatura colocou o município entre os destaques nacionais naquele dia. Ainda assim, a maior marca registrada no Brasil foi observada em outra cidade: São João do Piauí, no Piauí, onde os termômetros chegaram a 40,5°C.

A diferença entre os dois registros foi de 2,4°C.

O ranking considera as máximas registradas nas últimas 24 horas, o que significa que os números retratam um período específico. Eles não representam, necessariamente, as cidades mais quentes do país ou da Bahia quando se considera a média de temperaturas ao longo de vários anos.

Veja as cidades mais quentes da Bahia no levantamento

Além de Curaçá, outros municípios baianos registraram temperaturas elevadas. Confira as cinco maiores máximas da lista divulgada pelo Inmet:

1. Curaçá: 38,1°C

Curaçá ficou na primeira posição entre as cidades baianas citadas no levantamento. A máxima de 38,1°C também colocou o município na 19ª posição do ranking nacional.

2. Correntina: 37,6°C

Correntina apareceu na segunda posição, com 37,6°C. A cidade ficou entre os municípios baianos que registraram temperaturas próximas dos 38°C.

3. Euclides da Cunha: 36,7°C

Na terceira posição ficou Euclides da Cunha, onde a máxima chegou a 36,7°C. O registro ficou abaixo dos valores observados em Curaçá e Correntina.

4. Itapetinga: 36,6°C

Itapetinga registrou 36,6°C, apenas 0,1°C a menos que Euclides da Cunha. A diferença pequena mostra como as temperaturas das duas cidades ficaram próximas naquele período.

5. Barra: 35,8°C

Barra completou as cinco primeiras posições, com máxima de 35,8°C. O município, porém, dividiu o resultado com Barreiras, que também registrou 35,8°C.

Por isso, embora o recorte destaque cinco posições, seis cidades aparecem quando o empate é considerado.

Outras cidades baianas também passaram dos 35°C

O calor intenso não ficou restrito aos cinco primeiros lugares. Guanambi registrou 35,6°C, enquanto Feira de Santana chegou a 35,5°C. Ribeira do Amparo também apareceu na lista, com máxima de 35,3°C.

Ao todo, nove municípios baianos citados no levantamento tiveram temperaturas acima dos 35°C.

Os registros mostram que diferentes localidades do estado enfrentaram máximas elevadas naquele período. No entanto, como os dados correspondem às últimas 24 horas da apuração, não é possível concluir apenas com eles quais cidades apresentam as maiores temperaturas médias anuais.

Salvador também registrou temperatura elevada

A capital baiana teve máxima de 34,7°C nas últimas 24 horas consideradas no levantamento. Com esse resultado, Salvador ocupou a 119ª posição do ranking nacional.

A cidade também havia registrado uma marca ainda mais alta no sábado, 17 de outubro: 36,5°C, considerada a maior temperatura do ano até aquele momento pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

O valor foi observado em dois pontos da capital: em Coutos, na Escolab, às 13h10, e na Base Naval de Aratu, às 14h.

Até então, o recorde de 2026 era de 36,1°C, registrado em 14 de março, na região da Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Apesar das temperaturas elevadas, não havia alerta de onda de calor para a Bahia no momento da publicação do levantamento.