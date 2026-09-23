Camarote Glamour Salvador anuncia grade do Carnaval 2027 com Belo, Xande de Pilares e Timbalada

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:08
O Camarote Glamour Salvador já definiu a trilha sonora do Carnaval 2027. O espaço, instalado no circuito Barra-Ondina, anunciou a programação completa para os cinco dias de folia, com atrações nacionais e baianas que passam pelo samba, pagode, arrocha e axé.
A abertura acontece na sexta-feira (5 de fevereiro) com Filhos de Jorge, Xande de Pilares e Marvvila. No sábado (6), a programação reúne Belo, Olodum e Uel, em uma noite que mistura romantismo, samba e a força da percussão afro-baiana.
Timbalada
O domingo (7) será dedicado ao pagode, com Thiago Soares, Fabinho e Pagod’art. Entre as atrações, a Pagod’art, conhecida como “Carreta Desgovernada”, promete levar ao camarote sucessos como “Tapa na Cara”, “Uisminoufay” e “Respeite Carandiru”.
Na segunda-feira (8), o palco recebe TIEE, Mumuzinho e Toque Dez. Já o encerramento, na terça-feira (9), fica por conta de Timbalada, Tony Salles e Yan, em uma noite marcada pela mistura de percussão, axé e pagode.
Estrutura
Além dos shows, o camarote aposta em uma estrutura voltada para conforto e serviços. O espaço terá open bar, maior mirante da avenida, Espaço Beleza, Lounge Relax com massagistas, área de descanso e customização de abadás.
A estrutura também contará com segurança, assistência médica, área de acolhimento e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de ambientes instagramáveis.
O open bar terá água, refrigerante, cerveja, gin, vodca e whisky durante os cinco dias.
Os abadás podem ser adquiridos com parcelamento em até 10 vezes sem juros nas lojas Ticket Maker, no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia, além da Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia.