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Camarote Salvador anuncia É o Tchan e Psirico no Carnaval 2027

Grupos se apresentam no sábado (6) e domingo (7) de Carnaval, respectivamente; evento já confirmou nomes como Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:32

É o Tchan e Psirico estão confirmados no Camarote Salvador para o Carnaval 2027
É o Tchan e Psirico estão confirmados no Camarote Salvador para o Carnaval 2027 Crédito: Divulgação

O Camarote Salvador ampliou o time de atrações para o Carnaval 2027 com dois nomes que carregam a história do pagode baiano. É o Tchan e Psirico foram anunciados nesta quarta-feira (2) como novas atrações da festa, que acontece entre 4 e 9 de fevereiro.

Liderado por Compadre Washington e Beto Jamaica, o É o Tchan se apresenta no sábado (6). No domingo (7), será a vez de Márcio Victor e Psirico comandarem a folia no espaço. “O pagode baiano e o axé têm uma presença muito forte no Carnaval de Salvador. Ter o retorno de dois grandes grupos que representam tão bem a nossa música é muito significativo”, afirma Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, responsável pelo camarote.

Criado em Salvador em 1992, inicialmente como Gera Samba, o É o Tchan ganhou projeção nacional a partir dos anos 1990 e se tornou um dos principais nomes do pagode baiano. O grupo acumula sucessos como “Pau Que Nasce Torto”, “Na Boquinha da Garrafa” e “Dança da Cordinha”.

A banda já passou pelo Camarote Salvador em 2016 e 2018 e retorna ao evento em 2027. “Estamos muito felizes por voltar ao Camarote Salvador mais um ano. A expectativa é enorme e já estamos pensando em cada detalhe do show”, diz Beto Jamaica.

Compadre Washington promete uma apresentação que reúna diferentes fases da carreira. “Vai ter um pouco dos nossos grandes sucessos, clássicos que marcaram época, animação, coreografias e hits atuais! Não vai ficar ninguém parado”, adianta.

É o Tchan

É o Tchan por Reprodução
Scheila Carvalho e Sheila Mello por Reprodução/Globo
Scheila Carvalho e Sheila Mello por Reprodução
É o Tchan por Reprodução
Scheila Carvalho, Jacaré e Sheila Mello por Reprodução
Scheila Carvalho e Sheila Mello  por Reprodução
Scheila Carvalho, Jacaré e Sheila Mello por Reprodução
Graciane Azevedo disputou o posto de morena do Tchan por Reprodução
Scheila Carvalho recorda concurso para entrar no Tchan por Redes sociais
Sheila Mello revelar affair com Jacaré por Reprodução/Instagram
Jacaré, ex-dançarino do É o Tchan por Reprodução/Instagram
Na Cabeça e Na Cintura (1996), do É o Tchan por reprodução
'É o Tchan do Brasil' (1997) por Reprodução / Sportify
É o Tchan, 1998 por Welton Araújo/Arquivo Correio
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É o Tchan por Reprodução

No domingo, Márcio Victor leva o Psirico novamente ao camarote. O grupo tem uma trajetória ligada à expansão do pagode baiano e ganhou projeção nacional com sucessos como “Lepo Lepo”, que marcou o Carnaval de 2014.

A relação com o Camarote Salvador começou naquele mesmo ano. Depois, o Psirico retornou ao evento em 2015, 2017, 2018 e 2024. “Estamos comemorando a volta do Psirico ao Camarote Salvador porque sabemos que é um palco potente. Potencializa a gente, no sentido de mostrar a nossa cultura”, afirma Márcio Victor, que promete preparar um show especial para a folia.

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Quem já foi confirmado?

O Camarote Salvador já anunciou atrações para todos os dias do Carnaval. A programação começa na quinta-feira (4) com Léo Santana e Durval Lelys, além da estreia do Syon Trio.

Na sexta-feira (5), Menos é Mais faz sua estreia no evento. O sábado terá ainda Xanddy Harmonia e Alok, enquanto o domingo contará com Bell Marques.

Na segunda-feira (8), Saulo Fernandes comanda a programação. O encerramento, na terça-feira (9), ficará por conta de Ivete Sangalo, que fará sua terceira participação no camarote, e do DJ Dennis.

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