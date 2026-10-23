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Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027

Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana e Menos é Mais estão entre os nomes confirmados; evento terá seis dias de shows no circuito Barra-Ondina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:39

Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown estão entre as atrações anunciadas pelo Camarote Salvador para o Carnaval 2027
Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown estão entre as atrações anunciadas pelo Camarote Salvador para o Carnaval 2027 Crédito: Divulgação

O Camarote Salvador anunciou novas atrações para o Carnaval 2027, com nomes que vão do axé à música eletrônica. Entre as novidades estão os DJs Vintage Culture e Mochakk, além de Carlinhos Brown, Alexandre Peixe, Pretinho da Serrinha, MC Leozinho, Deekapz, Diggo, Uel e Chamuska. A programação foi divulgada nesta quinta-feira (22).

Os artistas se juntam a nomes já confirmados, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Xanddy Harmonia, Menos é Mais, Alok e Dennis. A organização promete anunciar outras atrações nas próximas semanas.

A programação será realizada de 4 a 9 de fevereiro, durante os seis dias oficiais do Carnaval de Salvador, com apresentações de artistas de diferentes gêneros musicais.

A abertura, na quinta-feira (4), terá Léo Santana, Durval Lelys, Vintage Culture, MC Leozinho e Syon Trio. Na sexta (5), o pagode ganha espaço com a estreia do grupo Menos é Mais no camarote, que também receberá Timbalada, Alexandre Peixe, Mochakk e Diggo, cantor baiano conhecido pelo hit “Hipnotiza”.

Camarote Salvador 2026

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No sábado (6), a programação reunirá Alok, Pretinho da Serrinha, É o Tchan, Uel e Xanddy Harmonia. Já no domingo (7), Bell Marques, Psirico e Chamuska comandam a festa.

A segunda-feira (8) será dedicada a dois nomes ligados à música baiana: Saulo Fernandes e Carlinhos Brown. O encerramento, na terça-feira (9), terá Ivete Sangalo, Dennis e Deekapz. A cantora fará sua terceira participação consecutiva no evento.

Segundo Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, responsável pelo camarote, a seleção dos artistas considera o perfil do público, as expectativas dos clientes e o planejamento necessário para a realização da festa.

Estrutura do Camarote Salvador

Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Salvador ocupa uma área de mais de 13 mil metros quadrados, com dois palcos e dois mirantes voltados para a passagem dos trios elétricos.

A estrutura também oferece serviços de open bar e open food, com opções que incluem culinária baiana, massas, hambúrgueres, comida japonesa e pratos veganos. O espaço conta ainda com SPA, serviços de cabelo e maquiagem e customização de camisas.

Confira a programação do Camarote Salvador 2027

Quinta-feira (4 de fevereiro)

Durval Lelys

Léo Santana

Vintage Culture

MC Leozinho

Syon Trio

Sexta-feira (5 de fevereiro)

Menos é Mais

Mochakk

Alexandre Peixe

Timbalada

Diggo

Sábado (6 de fevereiro)

Alok

Pretinho da Serrinha

É o Tchan

Uel

Xanddy Harmonia

Domingo (7 de fevereiro)

Bell Marques

Psirico

Chamuska

Segunda-feira (8 de fevereiro)

Saulo Fernandes

Carlinhos Brown

Terça-feira (9 de fevereiro)

Ivete Sangalo

Dennis

Deekapz

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