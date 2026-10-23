Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 14:39
O Camarote Salvador anunciou novas atrações para o Carnaval 2027, com nomes que vão do axé à música eletrônica. Entre as novidades estão os DJs Vintage Culture e Mochakk, além de Carlinhos Brown, Alexandre Peixe, Pretinho da Serrinha, MC Leozinho, Deekapz, Diggo, Uel e Chamuska. A programação foi divulgada nesta quinta-feira (22).
Os artistas se juntam a nomes já confirmados, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Xanddy Harmonia, Menos é Mais, Alok e Dennis. A organização promete anunciar outras atrações nas próximas semanas.
A programação será realizada de 4 a 9 de fevereiro, durante os seis dias oficiais do Carnaval de Salvador, com apresentações de artistas de diferentes gêneros musicais.
A abertura, na quinta-feira (4), terá Léo Santana, Durval Lelys, Vintage Culture, MC Leozinho e Syon Trio. Na sexta (5), o pagode ganha espaço com a estreia do grupo Menos é Mais no camarote, que também receberá Timbalada, Alexandre Peixe, Mochakk e Diggo, cantor baiano conhecido pelo hit “Hipnotiza”.
Camarote Salvador 2026
No sábado (6), a programação reunirá Alok, Pretinho da Serrinha, É o Tchan, Uel e Xanddy Harmonia. Já no domingo (7), Bell Marques, Psirico e Chamuska comandam a festa.
A segunda-feira (8) será dedicada a dois nomes ligados à música baiana: Saulo Fernandes e Carlinhos Brown. O encerramento, na terça-feira (9), terá Ivete Sangalo, Dennis e Deekapz. A cantora fará sua terceira participação consecutiva no evento.
Segundo Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, responsável pelo camarote, a seleção dos artistas considera o perfil do público, as expectativas dos clientes e o planejamento necessário para a realização da festa.
Estrutura do Camarote Salvador
Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Salvador ocupa uma área de mais de 13 mil metros quadrados, com dois palcos e dois mirantes voltados para a passagem dos trios elétricos.
A estrutura também oferece serviços de open bar e open food, com opções que incluem culinária baiana, massas, hambúrgueres, comida japonesa e pratos veganos. O espaço conta ainda com SPA, serviços de cabelo e maquiagem e customização de camisas.
Confira a programação do Camarote Salvador 2027
Quinta-feira (4 de fevereiro)
Durval Lelys
Léo Santana
Vintage Culture
MC Leozinho
Syon Trio
Sexta-feira (5 de fevereiro)
Menos é Mais
Mochakk
Alexandre Peixe
Timbalada
Diggo
Sábado (6 de fevereiro)
Alok
Pretinho da Serrinha
É o Tchan
Uel
Xanddy Harmonia
Domingo (7 de fevereiro)
Bell Marques
Psirico
Chamuska
Segunda-feira (8 de fevereiro)
Saulo Fernandes
Carlinhos Brown
Terça-feira (9 de fevereiro)
Ivete Sangalo
Dennis
Deekapz