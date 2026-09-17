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Camarote Villa anuncia volta do Boi Preto e reúne Ivete, Bell, Jorge & Mateus e mais no Carnaval 2027

Espaço no circuito Barra-Ondina terá seis dias de programação com grandes nomes da música, experiências exclusivas e gastronomia de alto padrão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:30

Camarote Villa terá seis dias de festa no Carnaval de Salvador 2027 e marca o retorno do Boi Preto ao espaço
Camarote Villa terá seis dias de festa no Carnaval de Salvador 2027 e marca o retorno do Boi Preto ao espaço Crédito: Divulgação

O Camarote Villa já prepara uma das programações mais concorridas do Carnaval de Salvador 2027. Instalado no circuito Barra-Ondina, o espaço terá seis dias de festa com grandes nomes da música, além de uma estrutura voltada para conforto, entretenimento e experiências premium.

Entre as atrações confirmadas estão Ivete Sangalo, Bell Marques, Jorge & Mateus, Pedro Sampaio, É o Tchan, Nattan, João Gomes, Xand Avião, Pablo, Jau e Henry Freitas, além de Panda, Vitor Fernandes e Som de Faculdade.

A proposta do Villa, no entanto, vai além do line-up. O camarote aposta em uma experiência que combina música, gastronomia e serviços exclusivos, com estrutura pensada para quem busca aproveitar a folia com mais conforto sem abrir mão da programação musical.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

Uma das novidades da edição de 2027 é o retorno do restaurante Boi Preto ao espaço. Depois de um período de ausência, a marca retoma a parceria com o camarote e volta a integrar a experiência gastronômica oferecida aos foliões no circuito Barra-Ondina.

Conhecido pela variedade do cardápio e pelo serviço gastronômico, o restaurante chega novamente ao Villa com a proposta de oferecer qualidade e diversidade durante os seis dias de Carnaval.

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“Estamos muito felizes com esse retorno. É uma parceria que nos traz muita satisfação e que nos permite levar aos foliões a experiência do Boi Preto, com sabor, qualidade, variedade e o padrão premium que é uma marca da nossa história”, afirma o empresário Leo Goes.

Com o retorno do restaurante e um elenco de atrações que reúne diferentes estilos musicais, o Camarote Villa prepara uma edição que combina shows, gastronomia e experiências exclusivas durante o Carnaval de Salvador 2027.

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