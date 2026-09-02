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Camila Coelho usa peça artesanal criada por estilista baiano Ed Carlos

Ed Carlos usa a palha de licuri como obra-prima para construção de peças artesanais

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:48

Camila Coelho com peça de Ed Carlos Crédito: Divulgação

Ed Carlos é um dos nomes que desponta na moda baiana contemporânea. Nascido em Caldeirão Grande, no interior da Bahia, o estilista encontrou em Salvador, espaço para desenvolver peças a partir da fibra do licurizeiro, mostrando que o novo luxo nasce do artesanal.

Num ensaio publicado em suas redes sociais nesta semana, a influenciadora digital Camila Coelho aparece usando uma peça toda confeccionada com as mãos em tons naturais pelo estilista baiano.

Camila Coelho usa peça de Ed Carlos 1 de 4

A peça chamou atenção pelo contraste entre o material mais rígido em um cenário com ares interiorano com o resultado da alta costura. A produção, realizada em um haras, junto a cavalos e paisagem de campo, reforça a estética natural e sofisticada que tem marcado o momento atual da influenciadora.

Antes de vestir Camila Coelho, outras famosas já vestiram as peças de Ed Carlos como Deborah Secco, que usou a peça na gravação de um reality show de relacionamentos do Globoplay, rita Batista, vestida para o São João da Thai, e Lorena Improta, no Baile da Aclamação.

A trajetória do estilista, no entanto, é recente. As primeiras peças em fibra de licuri só começaram a ser produzidas em 2024, quando Ed decidiu se reconectar com as próprias raízes.

Cada peça é feita sob medida, do croqui a confecção final, inteiramente pelas mãos do designer, em um processo que leva em média 15 dias.