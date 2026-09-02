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Camila Coelho usa peça artesanal criada por estilista baiano Ed Carlos

Ed Carlos usa a palha de licuri como obra-prima para construção de peças artesanais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:48

Camila Coelho com peça de Ed Carlos
Camila Coelho com peça de Ed Carlos Crédito: Divulgação

Ed Carlos é um dos nomes que desponta na moda baiana contemporânea. Nascido em Caldeirão Grande, no interior da Bahia, o estilista encontrou em Salvador, espaço para desenvolver peças a partir da fibra do licurizeiro, mostrando que o novo luxo nasce do artesanal.

Num ensaio publicado em suas redes sociais nesta semana, a influenciadora digital Camila Coelho aparece usando uma peça toda confeccionada com as mãos em tons naturais pelo estilista baiano.

Camila Coelho usa peça de Ed Carlos

Estilista baiano construiu peça usada por influenciadora por Reprodução | Instagram
Estilista baiano construiu peça usada por influenciadora por Reprodução | Instagram
Estilista baiano construiu peça usada por influenciadora por Reprodução | Instagram
Estilista baiano construiu peça usada por influenciadora por Reprodução | Instagram
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Estilista baiano construiu peça usada por influenciadora por Reprodução | Instagram

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A peça chamou atenção pelo contraste entre o material mais rígido em um cenário com ares interiorano com o resultado da alta costura. A produção, realizada em um haras, junto a cavalos e paisagem de campo, reforça a estética natural e sofisticada que tem marcado o momento atual da influenciadora.

Antes de vestir Camila Coelho, outras famosas já vestiram as peças de Ed Carlos como Deborah Secco, que usou a peça na gravação de um reality show de relacionamentos do Globoplay, rita Batista, vestida para o São João da Thai, e Lorena Improta, no Baile da Aclamação.

A trajetória do estilista, no entanto, é recente. As primeiras peças em fibra de licuri só começaram a ser produzidas em 2024, quando Ed decidiu se reconectar com as próprias raízes.

Cada peça é feita sob medida, do croqui a confecção final, inteiramente pelas mãos do designer, em um processo que leva em média 15 dias.

A técnica, porém, vem de gerações. Nascido em Caldeirão Grande, cidade baiana de cerca de 13 mil habitantes conhecida como “terra do licuri”, Ed cresceu acompanhando a avó no trançado de esteiras e chapéus de palha, ofício de sustento de parte das famílias da região.

Tags:

Moda Influenciadora

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