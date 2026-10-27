LUTO

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Psicóloga, produtora e DJ, Camila enfrentava problemas de saúde desde a infância; pai lamentou a perda em texto publicado no UOL

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:25

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos Crédito: Reprodução

Camila Kfouri, filha do jornalista esportivo Juca Kfouri e de Leda Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26), aos 48 anos. A notícia foi confirmada pelo pai em um texto publicado no UOL Esporte, no qual ele lamentou a perda. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecida pelos apelidos Cam, Camiloca e Joaninha, Camila era psicóloga e psicoterapeuta. Ela também trabalhou como produtora na Conspiração Filmes e atuou como DJ de música brasileira.

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Ao anunciar a morte da filha, Juca expressou a dor da perda. "Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas", escreveu o jornalista. Na sequência, ele resumiu o sentimento em uma frase curta: "O maior de meus medos".

Trauma na infância e problemas de saúde

Segundo o relato de Juca Kfouri, Camila enfrentou diferentes problemas de saúde ao longo da vida, relacionados a doenças e sequelas que ele associou a um episódio traumático ocorrido quando ela tinha seis anos. Na ocasião, a menina presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa.

No texto de despedida, o jornalista mencionou algumas das complicações enfrentadas pela filha, entre elas disfunção da glândula suprarrenal, compulsão alimentar e neuropatia diabética.

Ao recordar a trajetória de Camila, Juca também destacou as diferentes atividades que ela exerceu e os vínculos que construiu ao longo da vida. "Camiloca fez de tudo bem. Produziu na Conspiração Filmes, foi DJ de música brasileira, formou-se em psicologia, fez boa clientela, amigas e amigas em profusão, e nos deixou, aos 48 anos", escreveu.

Ao falar sobre a dificuldade de lidar com a morte, Juca afirmou não saber como seria a vida dali em diante. "Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim", escreveu.

Amigos lamentam a morte de Camila Kfouri

Nas redes sociais, a artista plástica Rita Wainer, amiga de Camila havia 31 anos, também prestou uma homenagem. Ao falar sobre a perda, ela expressou a dificuldade de encontrar palavras para se despedir. "Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu Rita.

O cineasta Fernando Grostein também lamentou a morte da amiga. "Hoje uma das minhas melhores amigas partiu. Amiga de infância, de vida, de tudo, de luta… tão amiga que a gente se considerava irmãos. Te amo pra sempre Camila Kfouri!", declarou.

Camila era a única filha mulher de Juca Kfouri, que também é pai de André, Daniel e Felipe.