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Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Psicóloga, produtora e DJ, Camila enfrentava problemas de saúde desde a infância; pai lamentou a perda em texto publicado no UOL

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:25

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos Crédito: Reprodução

Camila Kfouri, filha do jornalista esportivo Juca Kfouri e de Leda Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26), aos 48 anos. A notícia foi confirmada pelo pai em um texto publicado no UOL Esporte, no qual ele lamentou a perda. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecida pelos apelidos Cam, Camiloca e Joaninha, Camila era psicóloga e psicoterapeuta. Ela também trabalhou como produtora na Conspiração Filmes e atuou como DJ de música brasileira.

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Facebook
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Facebook
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Facebook
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Instagram
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Instagram
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Instagram
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Instagram
Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução/Facebook
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Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu aos 48 anos por Reprodução

Ao anunciar a morte da filha, Juca expressou a dor da perda. "Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas", escreveu o jornalista. Na sequência, ele resumiu o sentimento em uma frase curta: "O maior de meus medos".

Trauma na infância e problemas de saúde

Segundo o relato de Juca Kfouri, Camila enfrentou diferentes problemas de saúde ao longo da vida, relacionados a doenças e sequelas que ele associou a um episódio traumático ocorrido quando ela tinha seis anos. Na ocasião, a menina presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa.

No texto de despedida, o jornalista mencionou algumas das complicações enfrentadas pela filha, entre elas disfunção da glândula suprarrenal, compulsão alimentar e neuropatia diabética.

Ao recordar a trajetória de Camila, Juca também destacou as diferentes atividades que ela exerceu e os vínculos que construiu ao longo da vida. "Camiloca fez de tudo bem. Produziu na Conspiração Filmes, foi DJ de música brasileira, formou-se em psicologia, fez boa clientela, amigas e amigas em profusão, e nos deixou, aos 48 anos", escreveu.

Ao falar sobre a dificuldade de lidar com a morte, Juca afirmou não saber como seria a vida dali em diante. "Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim", escreveu.

Amigos lamentam a morte de Camila Kfouri

Nas redes sociais, a artista plástica Rita Wainer, amiga de Camila havia 31 anos, também prestou uma homenagem. Ao falar sobre a perda, ela expressou a dificuldade de encontrar palavras para se despedir. "Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu Rita.

O cineasta Fernando Grostein também lamentou a morte da amiga. "Hoje uma das minhas melhores amigas partiu. Amiga de infância, de vida, de tudo, de luta… tão amiga que a gente se considerava irmãos. Te amo pra sempre Camila Kfouri!", declarou.

Camila era a única filha mulher de Juca Kfouri, que também é pai de André, Daniel e Felipe.

O velório será realizado nesta terça-feira (27), das 11h às 15h, no Cerimonial Pacaembu, em São Paulo. A cremação está prevista para as 16h30, no Crematório Vila Alpina.

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