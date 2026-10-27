Camila Morgado vive vilã que odeia nordestinos em 'Lá na Minha Terra': 'Seria cancelada'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:52
Camila Morgado volta à TV no papel de Ismália, a grande vilã de 'Lá na Minha Terra', nova trama das seis da Globo. A personagem promete irritar os telespectadores ao exibir postura elitista e preconceito contra o Nordeste. Segundo o Notícias da TV, a própria atriz reconhece o peso da personagem. "A Ismália é uma personagem que seria cancelada hoje em dia", afirma a artista, que diz buscar um equilíbrio no ar. "O desafio maior é que amem odiá-la e que odeiem amá-la", explicou.
Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'
Na história, Ismália é herdeira de uma tradicional família paulistana e acredita que riqueza e sedução resolvem qualquer problema. Além disso, a personagem usa jogos emocionais para conseguir o que quer. Camila aponta que a dondoca vai abrir espaço para debater privilégios e intolerância na televisão. "Ismália é uma personagem muito individualista, classista. Então, poder trabalhar isso hoje, trazer para a discussão nessa sociedade tão desigual em que a gente vive, acho que é um bom ponto de partida", avalia a artista.
A vida mansa da ricaça desaba quando vem à tona o passado do companheiro, Cesário Ávila, vivido por Daniel de Oliveira. O empresário esconde a verdadeira identidade: ele se chama Severino Madeira e fugiu há mais de 15 anos do sertão nordestino, onde deixou a mulher, Rosenda, papel de Dira Paes, e cinco filhos.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Ao chegar a São Paulo, Severino mudou de nome, construiu fortuna e formou uma nova família com Ismália, com quem teve a filha Alice, interpretada por Giulia Benite. A farsa acaba quando Rosenda decide ir atrás do marido sumido e bate de frente com a atual esposa dele. A socialite se recusa a aceitar a traição e entra em guerra com a rival.
Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a obra estreia no dia 9 de novembro no lugar de 'A Nobreza do Amor'.