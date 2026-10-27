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Camila Morgado vive vilã que odeia nordestinos em 'Lá na Minha Terra': 'Seria cancelada'

Atriz interpreta ricaça na próxima novela das seis que estreia no dia 9 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:52

Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra Crédito: Globo/Beatriz Damy

Camila Morgado volta à TV no papel de Ismália, a grande vilã de 'Lá na Minha Terra', nova trama das seis da Globo. A personagem promete irritar os telespectadores ao exibir postura elitista e preconceito contra o Nordeste. Segundo o Notícias da TV, a própria atriz reconhece o peso da personagem. "A Ismália é uma personagem que seria cancelada hoje em dia", afirma a artista, que diz buscar um equilíbrio no ar. "O desafio maior é que amem odiá-la e que odeiem amá-la", explicou.

Camila Morgado é Ismália em 'Lá na Minha Terra'

Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Daniel de Oliveira, Camila Morgado, Jesuíta Barbosa e Giulia Benite em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy
Workshop com autores, diretores, elenco de 'Lá na Minha Terra' por Globo/ Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
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Camila Morgado é Ismália em Lá na Minha Terra por Globo/Beatriz Damy

Na história, Ismália é herdeira de uma tradicional família paulistana e acredita que riqueza e sedução resolvem qualquer problema. Além disso, a personagem usa jogos emocionais para conseguir o que quer. Camila aponta que a dondoca vai abrir espaço para debater privilégios e intolerância na televisão. "Ismália é uma personagem muito individualista, classista. Então, poder trabalhar isso hoje, trazer para a discussão nessa sociedade tão desigual em que a gente vive, acho que é um bom ponto de partida", avalia a artista.

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A vida mansa da ricaça desaba quando vem à tona o passado do companheiro, Cesário Ávila, vivido por Daniel de Oliveira. O empresário esconde a verdadeira identidade: ele se chama Severino Madeira e fugiu há mais de 15 anos do sertão nordestino, onde deixou a mulher, Rosenda, papel de Dira Paes, e cinco filhos.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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Ao chegar a São Paulo, Severino mudou de nome, construiu fortuna e formou uma nova família com Ismália, com quem teve a filha Alice, interpretada por Giulia Benite. A farsa acaba quando Rosenda decide ir atrás do marido sumido e bate de frente com a atual esposa dele. A socialite se recusa a aceitar a traição e entra em guerra com a rival.

Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a obra estreia no dia 9 de novembro no lugar de 'A Nobreza do Amor'.

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