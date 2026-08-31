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Camila Pitanga, Heloisa Périssé e Xamã estrelam nova série sobre relacionamento aberto; saiba mais

Produção conta com a direção de José Alvarenga Jr e roteiro de Alexandre Machado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:30

Heloisa Períssé, Otávio Muller, Camila Pitanga, Sérgio Guizé, Xamã e Samantha Schmutz em 'Casamento Aberto e Outras Coisas Que Não Existem' Crédito: Julia Mataruna/Netflix

As gravações da nova série de comédia 'Casamento aberto e outras coisas que não existem' já começaram a ser realizadas em São Paulo pela Netflix. O projeto traz um elenco de destaque composto por Camila Pitanga, Sergio Guizé, Xamã, Samantha Schmütz, Otavio Muller e Heloisa Périssé.

Casamento Aberto e Outras Coisas Que Não Existem, da Netflix 1 de 8

A direção geral está a cargo de José Alvarenga Jr, enquanto o roteiro é assinado por Alexandre Machado, repetindo a parceria de sucesso de produções como 'Os normais'. Até o momento, a plataforma de streaming ainda não confirmou a data oficial de lançamento da primeira temporada.