FAMOSOS

Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa se afastaram após disputa por campanhas e novela, diz jornal

Segundo o jornal Extra, desentendimento teria começado no Festival de Veneza, após a ruiva ser escolhida como embaixadora global de uma marca de lingerie

Heider Sacramento

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 18:57

Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa teriam se afastado após divergências envolvendo oportunidades profissionais Crédito: Reprodução

O afastamento entre Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa teria começado antes das recentes movimentações políticas nas redes sociais. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a relação entre as atrizes esfriou após uma disputa por oportunidades profissionais, que teria ganhado força durante o Festival de Veneza.

A repercussão começou neste feriado de Finados, quando internautas perceberam que Camila não seguia mais Marina no Instagram. O movimento foi associado inicialmente ao episódio envolvendo a empresária Nati Vozza, que teve uma conversa privada com a ruiva exposta. Na troca de mensagens, Nati criticava Marina por votar em Lula.

De acordo com fontes ouvidas pelo Extra, porém, o unfollow de Camila aconteceu bem antes e teria outra motivação.

Disputa por espaço no mercado publicitário

O ponto de tensão teria surgido na Itália, durante o Festival de Veneza. Marina foi anunciada como embaixadora global de uma marca de lingerie de luxo, posição que Camila também representa no mercado brasileiro. Segundo uma fonte ligada ao setor da moda, a atriz esperava uma promoção para o posto internacional, mas teria se sentido preterida com a escolha da colega.

A disputa por oportunidades também teria passado pela televisão. Marina foi escolhida para protagonizar a novela Romance em SP, prevista para estrear em abril do próximo ano, após negociações com a Globo. Camila teria sido considerada uma alternativa caso a ruiva não aceitasse o papel.

Marina Ruy Barbosa 1 de 31

Segundo a publicação, Camila soube que era o plano B e comentou com uma pessoa próxima que havia se sentido desvalorizada.

Atrizes disputam público semelhante

As duas artistas têm trajetórias consolidadas na televisão e no mercado publicitário, com trabalhos para grifes internacionais e campanhas de grandes marcas. Um publicitário ouvido pelo jornal avaliou que elas apresentam perfis semelhantes e disputam espaço junto a um público próximo.

Apesar dos rumores, Camila e Marina já dividiram campanhas publicitárias, inclusive uma propaganda de xampu gravada em 2017, quando Camila estava noiva de Klebber Toledo.