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Camila Queiroz se manifesta após ser envolvida em briga de Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Atriz virou assunto nas redes sociais após internautas notarem uma possível mudança na lista de pessoas que ela segue no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:15

Camila Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Luma Costa
Camila Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Luma Costa Crédito: Reprodução

Camila Queiroz se pronunciou depois de ter seu nome envolvido na polêmica entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa. A atriz virou assunto nas redes sociais após internautas levantarem a suspeita de que ela teria deixado de seguir Marina no Instagram. A ruiva, por sua vez, ainda aparece seguindo Camila na plataforma.

A movimentação chamou a atenção dos usuários, que passaram a especular se a atitude teria alguma relação com o afastamento entre Marina e Luma, que eram amigas há 22 anos. Diante dos comentários, Camila decidiu responder a uma publicação da página Segue a Cami, no Instagram, e tratou o assunto com bom humor.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução

"Ih, sobrou até pra mim kkkkk. Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros, gente. Vou ficar devendo essa pra vocês", escreveu a atriz.

Camila Queiroz no Instagram
Camila Queiroz no Instagram Crédito: Reprodução

Entenda a polêmica entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa chamaram a atenção dos seguidores depois que internautas perceberam que as duas deixaram de se seguir no Instagram. Amigas há mais de 20 anos e comadres, elas se conheceram nos bastidores da novela Começar de Novo, da TV Globo, exibida em 2004. Marina, inclusive, é madrinha de um dos filhos de Luma.

Mansão de Marina Ruy Barbosa

Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução

O possível motivo do afastamento virou assunto nas redes sociais, especialmente após a circulação de informações sobre divergências políticas entre as duas. Luma, no entanto, negou que a questão tenha provocado o desgaste da relação.

Em comentário publicado na página da coluna Fábia Oliveira, a atriz afirmou que suas amizades não são determinadas por posições políticas diferentes. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando", escreveu.

Luma também rebateu a forma como sua vida pessoal e profissional foi retratada na repercussão do caso. "Eu sou uma mulher realizada em todos os aspectos da minha vida. Mãe, mulher e profissional", declarou.

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