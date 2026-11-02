ENTENDA

Camila Queiroz se manifesta após ser envolvida em briga de Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Atriz virou assunto nas redes sociais após internautas notarem uma possível mudança na lista de pessoas que ela segue no Instagram

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:15

Camila Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Luma Costa Crédito: Reprodução

Camila Queiroz se pronunciou depois de ter seu nome envolvido na polêmica entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa. A atriz virou assunto nas redes sociais após internautas levantarem a suspeita de que ela teria deixado de seguir Marina no Instagram. A ruiva, por sua vez, ainda aparece seguindo Camila na plataforma.

A movimentação chamou a atenção dos usuários, que passaram a especular se a atitude teria alguma relação com o afastamento entre Marina e Luma, que eram amigas há 22 anos. Diante dos comentários, Camila decidiu responder a uma publicação da página Segue a Cami, no Instagram, e tratou o assunto com bom humor.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 14

"Ih, sobrou até pra mim kkkkk. Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros, gente. Vou ficar devendo essa pra vocês", escreveu a atriz.

Camila Queiroz no Instagram Crédito: Reprodução

Entenda a polêmica entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa chamaram a atenção dos seguidores depois que internautas perceberam que as duas deixaram de se seguir no Instagram. Amigas há mais de 20 anos e comadres, elas se conheceram nos bastidores da novela Começar de Novo, da TV Globo, exibida em 2004. Marina, inclusive, é madrinha de um dos filhos de Luma.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

O possível motivo do afastamento virou assunto nas redes sociais, especialmente após a circulação de informações sobre divergências políticas entre as duas. Luma, no entanto, negou que a questão tenha provocado o desgaste da relação.

Em comentário publicado na página da coluna Fábia Oliveira, a atriz afirmou que suas amizades não são determinadas por posições políticas diferentes. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando", escreveu.