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Camilla Lanza assume direção-geral do Camarote Salvador após 15 edições à frente da produção

Executiva começou na Premium Entretenimento como assistente em 2009 e agora passa a liderar também as áreas de Marketing, Vendas e Patrocínios

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:30

Camilla Lanza assume a direção-geral do Camarote Salvador após trajetória de quase 20 anos na Premium Entretenimento
Camilla Lanza assume a direção-geral do Camarote Salvador após trajetória de quase 20 anos na Premium Entretenimento Crédito: Divulgação

O Camarote Salvador terá uma nova diretora-geral. A Premium Entretenimento anunciou a promoção de Camilla Lanza ao comando do evento, após uma trajetória de quase duas décadas na empresa e participação em 15 edições do espaço no Carnaval baiano.

Camilla chegou à Premium em 2009, como assistente de produção, e construiu carreira dentro da companhia. Ao longo dos anos, passou pelos cargos de produtora, gerente de produção e diretora de produção, função que exercia antes da promoção.

Na nova posição, ela amplia suas responsabilidades e passa a liderar também as áreas Comercial - que reúne Vendas e Patrocínios - e Marketing, além de continuar à frente da Produção. A proposta é integrar as diferentes frentes do negócio e fortalecer a estratégia de crescimento do camarote.

Camarote Salvador 2026

Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação
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“É a realização de um objetivo que me acompanha desde o início da minha carreira e, ao mesmo tempo, um novo desafio profissional”, afirmou a executiva. Ela também destacou a intenção de contribuir para a evolução de um projeto que considera parte da história do Carnaval da Bahia.

A CEO da Premium Entretenimento, Luciana Villas Boas, continuará responsável pela gestão corporativa e estratégica da companhia. Segundo ela, a promoção reconhece a experiência de Camilla e sua contribuição para consolidar o camarote como referência no mercado de entretenimento.

Próxima edição já tem atrações confirmadas

A mudança na direção acontece durante os preparativos para o Carnaval de 2027. O Camarote Salvador será realizado de 4 a 9 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina, com atrações como Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques, Alok, Carlinhos Brown, Durval Lelys, Menos é Mais, Vintage Culture e Mochakk.

A expectativa da empresa é ampliar a experiência oferecida ao público e fortalecer a presença nacional da marca. O camarote recebe cerca de 30 mil foliões por ano.

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