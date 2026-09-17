Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camilly Victória confirma namoro com Amber Marie em publicação nas redes sociais

Filha de Xanddy e Carla Perez, cantora revelou a nova relação ao compartilhar registros com a namorada e confirmou o romance com a norte-americana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:18

Camilly Victória confirmou o namoro com Amber Marie e compartilhou registros da nova relação nas redes sociais
Camilly Victória confirmou o namoro com Amber Marie e compartilhou registros da nova relação nas redes sociais Crédito: Reprodução

Camilly Victória está de namorado novo. A cantora, filha de Xanddy e Carla Perez, confirmou o relacionamento com Amber Marie ao compartilhar registros da nova relação nas redes sociais.

A confirmação veio após os seguidores perceberem a proximidade entre as duas. Amber já havia aparecido em conteúdos publicados por Camilly, mas agora a artista assumiu publicamente o romance.

Conheça Amber Marie, nova namorada de Camilly Victória

Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução
1 de 23
Amber Marie é a nova namorada de Camilly Victória por Reprodução

Em uma interação com os internautas, Camilly também falou sobre a decisão de preservar a vida amorosa. Ela explicou que prefere manter o relacionamento longe de uma exposição maior e concentrar seu perfil na carreira musical.

"As perguntas são anônimas, então minhas respostas serão muito honestas. Para ser muito sincera, além do meu Instagram ser sobre a minha música e o meu trabalho, eu também não vejo necessidade de expor meu relacionamento no momento", afirmou.

Leia mais

Val Marchiori sugere relação entre vacina da Covid e aumento de casos de câncer

Thais Carla reage após ex-marido denunciar ataques racistas contra as filhas

Lady Gaga é mãe de menina e nome da primeira filha é revelado

Vini Jr. processa Nina Hoffmann e pede R$ 100 mil após exposição de suposta conversa

Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027

Apesar de optar por uma relação mais discreta, a cantora fez questão de deixar claro que está feliz com a nova fase. "Só saibam que eu estou extremamente feliz e que, com tudo o que está acontecendo no mundo, o meu relacionamento não deveria ser prioridade na vida de ninguém", declarou.

Camilly já havia vivido uma situação semelhante em 2023, quando assumiu o relacionamento com a norte-americana Daze. Na ocasião, surgiram rumores sobre a reação de seus pais, mas a cantora negou qualquer falta de apoio de Xanddy e Carla Perez.

Leia mais

Imagem - Filho de Cássia Eller, Chico Chico emociona a web ao publicar poema de despedida para madrinha; veja

Filho de Cássia Eller, Chico Chico emociona a web ao publicar poema de despedida para madrinha; veja

Imagem - Flor Gil ganha declaração de Marcelo Sangalo no aniversário de 18 anos

Flor Gil ganha declaração de Marcelo Sangalo no aniversário de 18 anos

Imagem - Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada; conheça

Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada; conheça

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - BTS divulga trailer de transmissão ao vivo em cinemas para shows no Brasil e na Argentina; ingressos já estão à venda

BTS divulga trailer de transmissão ao vivo em cinemas para shows no Brasil e na Argentina; ingressos já estão à venda