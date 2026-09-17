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Camilly Victória confirma namoro com Amber Marie em publicação nas redes sociais

Filha de Xanddy e Carla Perez, cantora revelou a nova relação ao compartilhar registros com a namorada e confirmou o romance com a norte-americana

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:18

Camilly Victória confirmou o namoro com Amber Marie e compartilhou registros da nova relação nas redes sociais Crédito: Reprodução

Camilly Victória está de namorado novo. A cantora, filha de Xanddy e Carla Perez, confirmou o relacionamento com Amber Marie ao compartilhar registros da nova relação nas redes sociais.

A confirmação veio após os seguidores perceberem a proximidade entre as duas. Amber já havia aparecido em conteúdos publicados por Camilly, mas agora a artista assumiu publicamente o romance.

Conheça Amber Marie, nova namorada de Camilly Victória 1 de 23

Em uma interação com os internautas, Camilly também falou sobre a decisão de preservar a vida amorosa. Ela explicou que prefere manter o relacionamento longe de uma exposição maior e concentrar seu perfil na carreira musical.

"As perguntas são anônimas, então minhas respostas serão muito honestas. Para ser muito sincera, além do meu Instagram ser sobre a minha música e o meu trabalho, eu também não vejo necessidade de expor meu relacionamento no momento", afirmou.

Apesar de optar por uma relação mais discreta, a cantora fez questão de deixar claro que está feliz com a nova fase. "Só saibam que eu estou extremamente feliz e que, com tudo o que está acontecendo no mundo, o meu relacionamento não deveria ser prioridade na vida de ninguém", declarou.