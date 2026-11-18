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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:44
Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, vai apresentar suas músicas novas em um show em Salvador no dia 5 de dezembro. A cantora divulgou a novidade na segunda-feira (16).
Camilly Victória lança novo EP
A apresentação acontece na festa NYX, na boate San, no bairro do Rio Vermelho. O evento tem uma regra clara na entrada: apenas mulheres e pessoas não-binárias alinhadas ao feminino podem entrar.
Quem for à festa vai ouvir as músicas ao vivo antes de todo mundo, já que o trabalho ainda não saiu nas plataformas digitais. Os ingressos para o evento já estão à venda no perfil oficial da festa.
O projeto da artista é um EP, um disco mais curto, com poucas faixas. Entre as músicas confirmadas está 'Falso Amor', que mistura pop com pagode romântico. Antes do show, Camilly postou trechos das gravações em seu Instagram.