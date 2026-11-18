MÚSICA

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória lança novo EP em festa exclusiva para mulheres

Cantora sobe ao palco no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para apresentar novo projeto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:44

Camilly Victória lança novo EP Crédito: Reprodução/Instagram

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, vai apresentar suas músicas novas em um show em Salvador no dia 5 de dezembro. A cantora divulgou a novidade na segunda-feira (16).

Camilly Victória lança novo EP 1 de 13

A apresentação acontece na festa NYX, na boate San, no bairro do Rio Vermelho. O evento tem uma regra clara na entrada: apenas mulheres e pessoas não-binárias alinhadas ao feminino podem entrar.

Quem for à festa vai ouvir as músicas ao vivo antes de todo mundo, já que o trabalho ainda não saiu nas plataformas digitais. Os ingressos para o evento já estão à venda no perfil oficial da festa.