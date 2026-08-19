CHILE

Caminhoneiro gaúcho fica mais de 1 mês preso em nevasca nos Andes a -25°C, perde formatura da filha e vê família mudar

Eduardo Ferlin saiu do Rio Grande do Sul com carne suína para Santiago e passou mais de um mês em Uspallata enquanto a neve mantinha fechada a travessia entre Argentina e Chile



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 23:21

Eduardo Ferlin enfrentou temperaturas negativas durante a espera na Argentina e aproveitava os momentos fora da cabine para tomar Crédito: (Foto: Eduardo Ferlin/Arquivo pessoal)

O caminhão estava parado havia semanas, mas não podia ser desligado. Dentro da carreta de Eduardo Ferlin, de 50 anos, uma carga de carne suína precisava permanecer congelada enquanto a estrada que levaria o motorista até Santiago, no Chile, continuava fechada pela neve.

A viagem havia começado em Lajeado, no Rio Grande do Sul. O trajeto avançou normalmente até Uspallata, na Argentina, aos pés da Cordilheira dos Andes. Dali em diante, Eduardo não conseguiu mais seguir. O bloqueio da travessia transformou uma parada na estrada em mais de um mês de espera.

Durante esse período, a câmara frigorífica permaneceu funcionando a -25°C. Enquanto o equipamento mantinha a carga conservada, Eduardo acompanhava de longe o calendário avançar. A filha, Emília, se formou sem que ele pudesse estar presente. O neto Otto completou três meses enquanto o avô continuava do outro lado da cordilheira.

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Neve bloqueou a viagem

Eduardo ficou retido em um dos principais caminhos rodoviários entre Argentina e Chile. O Sistema Integrado Cristo Redentor havia sido fechado depois que o acúmulo de neve tornou insegura a passagem pelos Andes.

No 32º dia de espera, o brasileiro estava longe de ser o único parado. Segundo ele, cerca de 500 caminhoneiros de Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai aguardavam na região pela autorização para seguir viagem.

Retirar a neve da pista, porém, não bastava. O volume acumulado nas encostas também preocupava as autoridades, que avaliavam o risco de desprendimentos e avalanches com a retomada do tráfego pesado.

Na alta montanha, as condições podem mudar rapidamente. Neve, gelo, ventos fortes e baixa visibilidade fazem parte de um trecho onde a liberação da estrada depende não apenas da pista estar limpa, mas também da segurança das encostas ao redor.

Motor não podia parar

Para Eduardo, cada dia parado significava continuar cuidando de uma carga que não podia simplesmente esperar.

A carne suína havia saído de Lajeado com destino a Santiago e precisava permanecer congelada durante todo o trajeto. Por isso, mesmo estacionado, o caminhão seguia consumindo combustível para manter a câmara fria funcionando dia e noite a cerca de -25°C.

A rotina dos motoristas acabou se organizando ao redor da espera. Havia distribuição de água potável, uma refeição por dia e apoio na região. Para tomar banho em um posto utilizado pelos caminhoneiros, Eduardo relatou pagar cerca de 4 mil pesos argentinos.

Quando o tempo permitia, ele deixava a cabine para conversar com outros motoristas e tomar chimarrão. Com a volta do vento e do frio, o caminhão voltava a ser abrigo.

Depois de quase 30 anos trabalhando na estrada, Eduardo resumiu aquele período de incerteza: “não se sabe o que vai acontecer, quando isso vai terminar”.

Vida continuou em casa

O caminhão estava parado, mas a vida da família de Eduardo continuou avançando no Rio Grande do Sul.

Durante a espera na Argentina, a filha Emília chegou ao dia da formatura. O pai, que deveria estar na plateia, acompanhou a data a quilômetros de distância.

Pouco depois, Otto completou três meses. Eduardo também não conseguiu estar com o neto.

As ligações para casa passaram a dividir espaço com uma rotina de frio, combustível e consultas sobre a situação da estrada. Seguir até o Chile dependia da abertura da fronteira. Voltar também significaria abandonar uma entrega que já havia atravessado boa parte do continente.

Estrada voltou a abrir

A situação começou a mudar na terça-feira (18). Depois de 34 dias de fechamento, o corredor Cristo Redentor foi reaberto e os caminhões acumulados no lado argentino começaram a avançar gradualmente.

Nesta quarta-feira (19), o sistema argentino indicava que a passagem permanecia aberta entre 9h e 21h. Ainda não havia confirmação, nas fontes consultadas, de que Eduardo já tivesse concluído a travessia e chegado a Santiago.

Depois de mais de um mês olhando para os Andes sem conseguir atravessá-los, o motorista finalmente voltou a ter uma rota aberta pela frente. A carga continuava congelada, o caminhão seguia pronto para partir e a estrada voltava a permitir movimento.