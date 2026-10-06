CURIOSIDADE

Caminhoneiro leva 21 anos para recriar Nova York em miniatura de 9 por 15 metros e com quase 1 milhão de prédios

Joe Macken transformou madeira balsa, cola e tinta em uma réplica de 9 por 15 metros que ocupa boa parte de uma sala



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:20

Joe Macken aparece ao lado da maquete gigante de Nova York, projeto que consumiu mais de duas décadas de trabalho Crédito: acervo Joe Macken

Joe Macken passou 21 anos construindo uma versão de Nova York que cabe em uma sala. Aos 63 anos, o caminhoneiro do Queens reúne em uma maquete de aproximadamente 9 por 15 metros quase um milhão de prédios feitos à mão, além de ruas, parques e marcos reconhecíveis da maior cidade dos Estados Unidos.

Sem formação técnica em arquitetura ou modelismo, ele desenvolveu o projeto durante o tempo livre, muitas vezes depois de longas jornadas ao volante. Madeira balsa, cola escolar, tinta acrílica, pincéis simples e ferramentas domésticas deram forma aos edifícios que, juntos, reproduzem os cinco distritos nova-iorquinos e avançam por áreas de Nova Jersey, Long Island e Westchester.

Maquete NY 1 de 6

O tamanho da obra cresceu na mesma proporção da dedicação. Macken começou em 2004 com a intenção de representar o Rockefeller Center. Depois, ampliou o recorte pouco a pouco, prédio por prédio, até transformar um hobby individual em uma reprodução urbana que ganhou repercussão nas redes sociais.

Manhattan levou 12 anos

Uma das etapas mais demoradas foi justamente Manhattan. Foram 12 anos dedicados apenas à ilha, onde o caminhoneiro buscou reproduzir alturas, formatos dos edifícios e contornos das ruas.

A preocupação com os detalhes aparece até nas áreas verdes. Macken afirma que, visto de cima, o Central Park reproduz o desenho conhecido da cidade, reforçando a tentativa de manter proporções e referências visuais reconhecíveis.

Enquanto avançava, o projeto também passou a exigir mais espaço. A representação deixou de se limitar ao centro de Nova York e incorporou Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island, além de áreas metropolitanas próximas.

Quase um milhão de prédios

O número de construções ajuda a dimensionar o trabalho. A maquete reúne quase um milhão de edifícios, todos produzidos manualmente ao longo de mais de duas décadas.

Macken estima ter gasto entre US$ 20 mil e US$ 40 mil em materiais durante o processo. Em vez de equipamentos profissionais sofisticados, porém, recorreu principalmente a itens simples, como madeira leve, tintas, pequenos pincéis e árvores em miniatura.

A rotina também chama atenção pelo contraste. Enquanto trabalhava como motorista de caminhão, ele usava boa parte das horas livres para cortar, montar e pintar novas seções. Com o tempo, as centenas de pequenas peças se transformaram em uma representação contínua da região metropolitana.

Projeto ganhou as redes

A maquete permaneceu durante anos como um projeto essencialmente pessoal. Isso começou a mudar quando imagens do trabalho chegaram às redes sociais e passaram a circular entre usuários impressionados com a escala da construção.

A repercussão trouxe entrevistas, reportagens e atenção de pessoas ligadas ao universo artístico. O que nasceu como passatempo passou, então, a ser visto também como uma obra capaz de ocupar galerias e museus.