TAROT & SIGNOS

Caminhos abertos: 3 signos podem receber boas notícias e avançar em projetos nesta quinta (29)

Gêmeos, Leão e Touro seguem em destaque nas cartas do dia. Confira as previsões do tarot para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (29) traz uma leitura do tarot voltada a oportunidades, mudanças de perspectiva e decisões importantes. Gêmeos, Leão e Touro aparecem entre os signos em destaque, com cartas associadas à clareza nas conversas, ao reconhecimento e à construção de estabilidade. Para os demais, o conselho é respeitar o próprio ritmo e avaliar as possibilidades antes de agir.

Confira a previsão para cada signo.

Áries: O Imperador

Organização e firmeza podem ajudar você a avançar em questões profissionais ou pessoais. A carta recomenda assumir responsabilidades e estabelecer limites, sem tentar controlar todas as situações.

Touro: Ás de Ouros

Uma oportunidade ligada a trabalho, dinheiro ou projetos de longo prazo pode merecer atenção. Avalie as possibilidades com calma e priorize iniciativas que tenham potencial para crescer de forma consistente.

Gêmeos: O Mago

A comunicação e a capacidade de transformar ideias em ações ganham destaque. Use sua criatividade para apresentar propostas, iniciar conversas importantes e aproveitar recursos que já estão ao seu alcance.

Câncer: A Lua

Sensibilidade e intuição podem ficar mais evidentes. Antes de tirar conclusões sobre uma situação, procure esclarecer dúvidas e separar impressões pessoais dos fatos.

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Leão: Seis de Paus

O reconhecimento aparece como tema central. Um esforço recente pode ganhar visibilidade, especialmente em atividades profissionais ou projetos pessoais. Celebre suas conquistas sem deixar de reconhecer quem contribuiu para elas.

Virgem: O Eremita

A carta sugere desacelerar e refletir antes de tomar decisões. Reservar um tempo para organizar os pensamentos pode ajudar a identificar o que realmente merece sua energia.

Libra: Dois de Copas

Parcerias, acordos e conversas sinceras entram em evidência. Escutar o outro lado e buscar equilíbrio nas relações pode facilitar entendimentos importantes.

Escorpião: A Morte

A carta simboliza encerramentos e transformação, não uma previsão literal. Rever hábitos e abandonar o que já não faz sentido pode abrir espaço para novas escolhas.

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Sagitário: A Roda da Fortuna

Mudanças de cenário podem pedir flexibilidade. Esteja aberto a ajustar os planos diante de novas informações, sem depender apenas da sorte para resolver questões importantes.

Capricórnio: Oito de Ouros

Dedicação e disciplina são os destaques. Concentrar-se nas tarefas prioritárias e aperfeiçoar suas habilidades pode contribuir para resultados mais consistentes ao longo do tempo.

Aquário: A Estrela

Esperança e criatividade conduzem a leitura. Retomar um projeto que desperta entusiasmo ou compartilhar uma ideia pode ajudar você a recuperar a motivação e enxergar novas possibilidades.

Peixes: Temperança

O equilíbrio será importante para administrar as demandas do dia. Distribuir melhor o tempo, respeitar seus limites e evitar decisões precipitadas pode tornar a rotina mais tranquila.

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