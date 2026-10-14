POLÊMICA

Campeã do BBB 17, Emilly Araújo é acusada de transfobia após criticar Erika Hilton: 'Homem biológico'

Declaração provocou reação nas redes sociais; influenciadora também afirmou que encaminhará mensagens com ameaças à equipe jurídica

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:35

Emilly Araújo e Erika Hilton Crédito: Reprodução

A influenciadora Emilly Araújo, campeã do "Big Brother Brasil 17", atacou a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) em um vídeo publicado nesta terça-feira (13). Ao questionar a presença da parlamentar na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, a ex-BBB se referiu a ela como "um homem biológico", declaração que provocou críticas nas redes sociais e acusações de transfobia.

No vídeo, Emilly também falou sobre sua fé cristã e rebateu as críticas que vem recebendo por suas posições políticas. Ela contou que cresceu frequentando a Igreja Católica e que atualmente frequenta a Igreja Evangélica.

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"Somos cristãos, acreditamos em Jesus Cristo e a gente tem a Bíblia como texto sagrado", afirmou. Em seguida, disparou: "E eu não tenho preconceito com nenhuma religião, mas eu tenho cérebro, tenho senso crítico e opinião própria".

A influenciadora também afirmou que "a direita não odeia as mulheres" e defendeu o direito de cada uma decidir como deseja viver, inclusive quando opta por um relacionamento em que o homem assume o papel de provedor.

Na sequência, detonou a escolha de Erika Hilton para comandar a comissão. "Mas uma coisa que eu não vejo lógica é um 'homem biológico' estar na presidência da Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados", declarou, referindo-se à deputada Erika Hilton.

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A fala provocou reações de usuários nas redes sociais, que acusaram a influenciadora de transfobia e questionaram a motivação de sua manifestação. "Derrubar a conta nunca foi tão necessário", escreveu uma pessoa. "Só falou porcaria, e transfobia", comentou outra.

Uma terceira pessoa sugeriu que Emilly estaria tentando recuperar a visibilidade com a polêmica. "Está sumida, daí sabe que essas falas impulsionam a conta dela", escreveu.

Também houve críticas à forma como Erika Hilton é tratada em razão de sua identidade de gênero. "Esse ataque é todo sobre a Erika. Eles fazem questão de ser transfóbicos porque, antes, quem comandava esse mesmo cargo eram homens cis e ninguém ligava. Tomara que ela leve um processo bem gostoso da Erika", comentou outro usuário.

Emilly rebate ataques e fala em medidas jurídicas

No mesmo vídeo, a campeã do BBB 17 afirmou que já esperava receber críticas por manifestar apoio à direita. Ela também denunciou mensagens que, segundo relatou, fazem referência à agressão sofrida durante sua participação no reality show.

"Tão falando que eu deveria ter apanhado mais em rede nacional, que eu apanhei foi pouco, entre outras atrocidades, saibam que vocês estão sendo printados e encaminhados para minha equipe jurídica", afirmou.