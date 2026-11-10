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Campeã do ‘Miss Bumbum 2026’ revela glúteo volumoso é 100% natural: ‘Benção divina’

Mel Breia, de 24 anos, abriu o jogo sobre volume na região dos glúteos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:35

Mel Breia
Mel Breia Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Mel Breia, campeã do Miss Bumbum 2026, de 24 anos, abriu o jogo sobre os glúteos. Questionada e motivo de comentários nas redes sociais, a musa revelou que o volume das nádegas é natural.

Ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, um seguidor perguntou de onde veio a ideia de participar do concurso de beleza e ela explicou que algumas pessoas tinham sugerido que ela deveria ser miss.

Mel Breia

Miss Bumbum e influenciadora Mel Breia por Reprodução | Instagram
Miss Bumbum e influenciadora Mel Breia por Reprodução | Instagram
Miss Bumbum e influenciadora Mel Breia por Reprodução | Instagram
Miss Bumbum e influenciadora Mel Breia por Reprodução | Instagram
Miss Bumbum e influenciadora Mel Breia por Reprodução | Instagram
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Miss Bumbum e influenciadora Mel Breia por Reprodução | Instagram

“Eu fui convidada, mas já era algo na minha mira durante um bom tempo. Conheço o concurso desde novinha e já ouvia de muita gente ‘você tem que ser miss” começou ela.

Mel explicou que muitas pessoas a elogiavam pelo seu “glúteo” e além disso, houve “um momento” que começou a perceber que tinha “uma benção divina por ter um glúteo tão volumoso e bonito de forma natural”, mas demorou para perceber a vantagem.

Recentemente, Mel chegou a descobrir ter lipedema, doença crônica e inflamatória do tecido adiposo que causa o acúmulo anormal e desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, coxas, quadris e, em alguns casos, nos braços.

“Sempre tive celulite, mas nunca tinha ficado daquela forma. Quando vi a foto [de um ensaio sob luz], tomei um susto. Treinei a vida inteira e aquela mudança chamou minha atenção”, disse em entrevista a Quem.

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mel Breia

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