ACORDO?

Campeão de UFC diz que ‘nunca’ namorou com Lívia Andrade: ‘Marmita’

Alex Poatan se pronunciou publicamente sobre rumores de namoro com apresentadora

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:44

Alex Poatan e Lívia Andrade Crédito: Reprodução | Redes Sociais (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Há cerca de seis meses, a apresentadora Lívia Andrade e o lutador de UFC Alex Poatan começaram a ser apontados pela imprensa com um possível casal após os dois aparecem juntos na primeira fileira de uma luta.

Embora, nenhum dos dois tenha assumido o relacionamento, os dois aparecem juntos algumas vezes. No entanto, o lutador abriu o jogo e disse que os dois “nunca namoraram”.

Lívia Andrade e Alex Poatan 1 de 12

Uma declaração feita pelo lutador na noite do último sábado (12) repercutiu nas redes sociais. Tudo começou após circular um vídeo em que Lívia comenta rumores de que estaria se envolvendo com Pedro Scooby, ex-BBB que integra o elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, programa do qual a apresentadora também participa. Na gravação, ela nega qualquer envolvimento amoroso com o rapaz.

Nos comentários, Poatan afirmou que não existiu namoro entre eles e ainda se referiu a Lívia de forma desrespeitosa e pejorativa. "@liviaandradereal, quem mandou fazer a merenda? E agora fica aí tentando se explicar porque o cara tem ex-namorada que é sua amiga", escreveu ele

"E, galera, eu não tenho nada a ver com nada disso aí, porque o meu combinado com a Lívia é um e ela faz o que quiser, porque nunca namoramos”, disparou ainda, em seguida.