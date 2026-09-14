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Campeão de UFC diz que ‘nunca’ namorou com Lívia Andrade: ‘Marmita’

Alex Poatan se pronunciou publicamente sobre rumores de namoro com apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:44

Alex Poatan e Lívia Andrade
Alex Poatan e Lívia Andrade Crédito: Reprodução | Redes Sociais (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Há cerca de seis meses, a apresentadora Lívia Andrade e o lutador de UFC Alex Poatan começaram a ser apontados pela imprensa com um possível casal após os dois aparecem juntos na primeira fileira de uma luta.

Embora, nenhum dos dois tenha assumido o relacionamento, os dois aparecem juntos algumas vezes. No entanto, o lutador abriu o jogo e disse que os dois “nunca namoraram”.

Lívia Andrade e Alex Poatan

Lívia Andrade e Alex Poatan por Reproduçãpo/Redes Sociais
Lívia Andrade e Alex Poatan por Reproduçãpo/Redes Sociais
Lívia Andrade e Alex Poatan por Reproduçãpo/Redes Sociais
Lívia Andrade e Alex Poatan flagrados durante evento de luta por Reproduçãpo/Redes Sociais
Alex "Poatan" Pereira venceu por Reprodução/X/UFC
Alex Poatan por Reprodução
Alex Poatan por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após fortes dores no rosto por Reprodução
Lívia Andrade acusa o ex-companheiro, Marcos Araújo, de perseguição, violência doméstica por Reprodução
Lívia Andrade acusa ex-companheiro de vários crimes por Reprodução | Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade e o empresário Marcos Araújo por Reprodução/Redes Sociais
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Lívia Andrade e Alex Poatan por Reproduçãpo/Redes Sociais

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Uma declaração feita pelo lutador na noite do último sábado (12) repercutiu nas redes sociais. Tudo começou após circular um vídeo em que Lívia comenta rumores de que estaria se envolvendo com Pedro Scooby, ex-BBB que integra o elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, programa do qual a apresentadora também participa. Na gravação, ela nega qualquer envolvimento amoroso com o rapaz.

Nos comentários, Poatan afirmou que não existiu namoro entre eles e ainda se referiu a Lívia de forma desrespeitosa e pejorativa. "@liviaandradereal, quem mandou fazer a merenda? E agora fica aí tentando se explicar porque o cara tem ex-namorada que é sua amiga", escreveu ele

"E, galera, eu não tenho nada a ver com nada disso aí, porque o meu combinado com a Lívia é um e ela faz o que quiser, porque nunca namoramos”, disparou ainda, em seguida.

Apesar de Poatan não declarar o acordo que tinha com Lívia, o argumento gerou dúvidas, já que todos os sinais indicavam que os dois tinham tido um relacionamento, de fato.

Tags:

Lívia Andrade Alex Poatan

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