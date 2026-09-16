Campeão do primeiro The Voice é encontrado morto em lago

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 19:47
O vencedor da primeira temporada do The Voice of Holland, Ben Saunders, de 43 anos, foi encontrado morto em um lago recreativo na região de Elst, na Holanda, na terça-feira (15). O corpo foi retirado do local pela polícia. A causa da morte não foi divulgada.
O irmão de Saunders, irmão de Ben, publicou uma foto de ambos e lamentou a morte nas redes sociais. “Meu querido irmão mais novo morreu hoje. Nunca senti uma dor como esta. Ben tem uma família linda e parentes que o amam profundamente, e eu sempre o amarei também”, disse.
Ben Saunders
Nos últimos anos, Saunders tinha se mudado para um acampamento de trailers. Porém, anteriormente a isso, havia aberto um estúdio de tatuagem na cidade. Ele chegou a comentar sua opção por morar em Arnhem.
Nascido em Londres, Ben Saunders ganhou projeção nacional ao vencer a primeira edição do The Voice of Holland, em 2011. O programa foi adaptado para mais de 150 países, inclusive no Brasil.
O maior sucesso de Ben foi “Kill For A Broken Heart”. Em seguida, ele lançou mais dois álbuns: You Thought You Knew Me by Now (2011) e Heart & Soul (2012).