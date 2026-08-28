CURIOSIDADES

Campobello existe? Saiba onde a Globo gravou a primeira fase de 'Além do Tempo'

Novela de Elizabeth Jhin está sendo reprisada na Edição Especial da TV Globo

Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:00

Além do Tempo Crédito: Divulgação

A fictícia cidade de Campobello, cenário da primeira fase da novela Além do Tempo, não existe no mapa. Para dar veracidade à trama ambientada no século XIX, a equipe de produção da TV Globo viajou pelo país em busca de arquitetura histórica e paisagens naturais marcantes.

As gravações externas começaram pelo interior do estado do Rio de Janeiro. As cidades de Vassouras e Rio das Flores sediaram mais de 60 cenas com os atores principais. Os casarões da região serviram para dar vida ao convento frequentado por Lívia (Alinne Moraes) e à imponente propriedade da Condessa Vitória (Irene Ravache).

Primeira fase de "Além do Tempo" se passa no século XIX 1 de 17

Na sequência, a equipe se deslocou para o Rio Grande do Sul, onde passou cerca de três semanas gravando mais de 120 cenas nas cidades de São José dos Ausentes e Garibaldi. Quase todo o elenco do folhetim precisou viajar para participar das gravações.

Com paisagens emolduradas pelos Campos de Cima da Serra e pelos cânions dos Aparados da Serra, São José dos Ausentes foi o cenário perfeito para retratar o cotidiano dos moradores de Campobello. Já Garibaldi serviu de pano de fundo para as sequências da tradicional Festa da Colheita, que marca o reencontro entre Lívia e Felipe (Rafael Cardoso).