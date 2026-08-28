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Campobello existe? Saiba onde a Globo gravou a primeira fase de 'Além do Tempo'

Novela de Elizabeth Jhin está sendo reprisada na Edição Especial da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:00

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Divulgação

A fictícia cidade de Campobello, cenário da primeira fase da novela Além do Tempo, não existe no mapa. Para dar veracidade à trama ambientada no século XIX, a equipe de produção da TV Globo viajou pelo país em busca de arquitetura histórica e paisagens naturais marcantes.

As gravações externas começaram pelo interior do estado do Rio de Janeiro. As cidades de Vassouras e Rio das Flores sediaram mais de 60 cenas com os atores principais. Os casarões da região serviram para dar vida ao convento frequentado por Lívia (Alinne Moraes) e à imponente propriedade da Condessa Vitória (Irene Ravache).

Primeira fase de "Além do Tempo" se passa no século XIX

Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
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Além do Tempo por Reprodução

Na sequência, a equipe se deslocou para o Rio Grande do Sul, onde passou cerca de três semanas gravando mais de 120 cenas nas cidades de São José dos Ausentes e Garibaldi. Quase todo o elenco do folhetim precisou viajar para participar das gravações.

Com paisagens emolduradas pelos Campos de Cima da Serra e pelos cânions dos Aparados da Serra, São José dos Ausentes foi o cenário perfeito para retratar o cotidiano dos moradores de Campobello. Já Garibaldi serviu de pano de fundo para as sequências da tradicional Festa da Colheita, que marca o reencontro entre Lívia e Felipe (Rafael Cardoso).

A produção foi tão grandiosa que mobilizou 15 caminhões, sendo dois voltados apenas para o transporte das carruagens usadas nas cenas da novela. As informações são do Memória Globo.

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