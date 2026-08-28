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Canal Aviões e Músicas alcança 4 milhões de inscritos e Lito Sousa comemora conquista do hospital: 'Só boas notícias hoje'

Influenciador acompanhou a marca histórica por meio de uma transmissão ao vivo direto do quarto de hospital onde está internado

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:17

Lito Sousa comemora que o canal no Youtube chegou aos 4 milhões
Lito Sousa comemora que o canal no Youtube chegou aos 4 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

Lito Sousa voltou a fazer uma aparição pública em suas redes sociais nesta sexta-feira (28). Como o canal Aviões e Músicas estava prestes a atingir 4 milhões de inscritos, sua equipe organizou uma transmissão ao vivo para celebrar a marca. O influenciador acompanhou a conquista direto do hospital onde está internado, assistindo à live junto com a esposa, Mila Seidl. 

No vídeo publicado com o registro da comemoração, Lito apareceu animado e beijou a mão de Mila, que gravava a reação do marido no momento. “Só boas notícias hoje, amor! Você arrasa. Parabéns”, celebrou ela.

"Em um dia que a gente recebeu uma notícia maravilhosa, ainda tem quatro milhões de inscritos no canal”, declarou Lito, sem especificar qual seria a outra novidade. "Onde a gente chegou, não?", completou. Mila também mostrou que as outras pessoas presentes no quarto estavam animadas e aplaudindo a conquista do criador de conteúdo.

O Aviões e Músicas é um canal do YouTube criado por Lito Sousa há mais de 15 anos. Na plataforma, ele produz conteúdo "descomplicando a aviação e tirando o medo das pessoas de voar", com base em sua experiência como mecânico internacional de aeronaves.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara

Lito Sousa foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura ou tratamento definitivo. Ele também enfrenta um quadro de câncer de próstata, descoberto em julho.

"É uma doença muito rara, não tem tratamento. Ela geralmente abre com um quadro de demência e depois vai evoluindo para perdas motoras", disse Mila, emocionada ao falar sobre o estado de saúde do marido. A taxa de mortalidade da Doença de Creutzfeldt-Jakob é alta, e a esposa do influenciador, junto aos seguidores, tem buscado novos tratamentos e testes para submetê-lo.

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"É uma doença que não tem tratamento. Nas últimas semanas, ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra, tão íntegra que o médico recomendou que ele aproveitasse essa janela, que a gente não sabe de quanto tempo é", contou Mila ao revelar o diagnóstico do marido pela primeira vez.

O casal tem um filho de 7 anos, chamado Malone.

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