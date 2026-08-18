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Canção de 1968, considerada a pior da história, ganhou reviravolta e surpreendeu a todos

Décadas depois, a versão da canção em disco levou à composição ao topo novamente

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00

Canção controversa apareceu em primeiro lugar como a “pior música da história moderna” em pesquisa
Canção controversa apareceu em primeiro lugar como a “pior música da história moderna” em pesquisa Crédito: Reprodução

Uma música considerada simples foi considerada a pior da história por milhões de pessoas e, mesmo assim, virou sucesso duas vezes.

“MacArthur Park”, lançada originalmente em 1968 na voz de Richard Harris, foi escrita por Jimmy Webb e rapidamente se tornou uma das músicas mais comentadas de sua época.

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No entanto, décadas depois, a versão da canção em disco levou à composição ao topo novamente. A música teve uma discrepância que chamou atenção ao redor do mundo.

Para alguns ouvintes, a letra parecia poesia. Para outros, eram difíceis de compreender.

A música tem mais de sete minutos na gravação de Harris e reúne uma série de imagens nada convencionais. Entre elas está a referência a um bolo deixado na chuva.

A estranheza ajudou a transformar “MacArthur Park” em um dos casos mais curiosos da música pop. No entanto, Webb rejeitou o fato dos versos serem aleatórios.

Webb tinha pensado na música como parte de uma obra maior, após ser desafiado pelo produtor Bones Howe a criar uma composição pop ambiciosa e dividida em várias partes.

Em um belo dia, o colunista de humor Dave Barry decidiu fazer uma pesquisa com leitores sobre as piores músicas lançadas.

Mais de 10 mil pessoas participaram da consulta, que deu origem ao livro “Dave Barry’s Book of Bad Songs”, publicado em 1997.

No resultado, a canção controversa apareceu em primeiro lugar como a “pior música da história moderna”. Mal sabiam que a reação dos leitores foi tão intensa que a pesquisa se tornou um fenômeno por conta própria.

Entre as críticas estavam a duração excessiva, a letra enigmática e a quantidade de vezes que a música tocava nas rádios.

Em 1968, a gravação de Richard Harris alcançou o segundo lugar da Billboard Hot 100. A faixa alcançou o primeiro lugar no Canadá e na Austrália.

Dez anos depois, Dona Summer levou a composição para o universo disco em 1978, incluindo uma nova versão no álbum Live and More. A gravação foi editada para chegar às rádios e passou três semanas no primeiro lugar da Billboard Hot 100.

Inclusive, o resultado foi o primeiro número 1 da carreira de Summer na principal parada americana. A mesma música que tinha provocado rejeição e piadas nos anos 1960 encontrava então uma nova geração de ouvintes nas pistas de dança.

A canção voltou a rodar em uma nova geração em 2026, quando a patinadora Alysa Liu usou a música em sua apresentação livre durante os Jogos Olímpicos de Inverno, em uma performance que conquistou a medalha de ouro.

Tags:

Música

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