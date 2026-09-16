Candidata a deputada federal, Val Marchiori declara patrimônio de R$ 50 milhões em imóveis e joias; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:30
Dona do bordão “Hello!”, Val Marchiori vai disputar as eleições pela primeira vez, como deputada federal por São Paulo pelo Republicanos e chamou atenção ao revelar o valor de seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.
Entre os itens declarados estão dois imóveis: uma casa avaliada em R$ 100 mil e um apartamento no valor de R$ 48.203.239.
Val Marchiori declara bens para se candidatar nas eleições
Segundo o perfil da candidata no sistema do TSE, ela declarou R$ 10.766,03 em depósitos bancários e participação de 50% nas cotas de duas empresas.
Além disso, informou possuir joias, quadros e objetos de arte avaliados em R$ 800 mil. Hoje, o salário bruto de um deputado federal é de R$ 46,366,19.