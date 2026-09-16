VEJA FOTOS

Candidata a deputada federal, Val Marchiori declara patrimônio de R$ 50 milhões em imóveis e joias; saiba detalhes

Entre os bens ainda estão inclusos quadros e objetos de arte avaliados em R$ 800 mil

Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:30

Val Marchiori em apartamento luxuoso em São Paulo Crédito: Reprodução | Instagram e Salvador Cordaro

Dona do bordão “Hello!”, Val Marchiori vai disputar as eleições pela primeira vez, como deputada federal por São Paulo pelo Republicanos e chamou atenção ao revelar o valor de seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.

Entre os itens declarados estão dois imóveis: uma casa avaliada em R$ 100 mil e um apartamento no valor de R$ 48.203.239.

Val Marchiori declara bens para se candidatar nas eleições 1 de 6

Segundo o perfil da candidata no sistema do TSE, ela declarou R$ 10.766,03 em depósitos bancários e participação de 50% nas cotas de duas empresas.