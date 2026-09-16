Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Candidata a deputada federal, Val Marchiori declara patrimônio de R$ 50 milhões em imóveis e joias; saiba detalhes

Entre os bens ainda estão inclusos quadros e objetos de arte avaliados em R$ 800 mil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:30

Val Marchiori em apartamento luxuoso em São Paulo
Val Marchiori em apartamento luxuoso em São Paulo Crédito: Reprodução | Instagram e Salvador Cordaro

Dona do bordão “Hello!”, Val Marchiori vai disputar as eleições pela primeira vez, como deputada federal por São Paulo pelo Republicanos e chamou atenção ao revelar o valor de seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral.

Entre os itens declarados estão dois imóveis: uma casa avaliada em R$ 100 mil e um apartamento no valor de R$ 48.203.239.

Val Marchiori declara bens para se candidatar nas eleições

Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Reprodução | Redes Sociais
Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Salvador Cordaro | Divulgação
Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Salvador Cordaro | Divulgação
Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Salvador Cordaro | Divulgação
Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Salvador Cordaro | Divulgação
Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Confira registros do apartamento luxoso da socialite por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Deolane recebe visita inesperada na prisão e complica ainda mais sua situação; entenda

Deolane recebe visita inesperada na prisão e complica ainda mais sua situação; entenda

Imagem - Fernanda Torres celebra aniversário: ‘61 e avante’

Fernanda Torres celebra aniversário: ‘61 e avante’

Imagem - Maluma anuncia nascimento do segundo filho, Órion; veja fotos

Maluma anuncia nascimento do segundo filho, Órion; veja fotos

Segundo o perfil da candidata no sistema do TSE, ela declarou R$ 10.766,03 em depósitos bancários e participação de 50% nas cotas de duas empresas.

Além disso, informou possuir joias, quadros e objetos de arte avaliados em R$ 800 mil. Hoje, o salário bruto de um deputado federal é de R$ 46,366,19.

Tags:

val Marchiori Apartamento

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Vídeo mostra acidente que matou influenciador e modelo; McLaren bateu em árvore e se partiu em duas

Vídeo mostra acidente que matou influenciador e modelo; McLaren bateu em árvore e se partiu em duas