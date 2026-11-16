Candidata ao Miss Universo 2026 é internada às pressas dias antes da grande final

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:02
A modelo Mia Dio, de 25 anos, que representa Cuba no Miss Universo 2026, foi internada neste domingo (15) depois de ter uma intoxicação alimentar. Ela precisou ir para o hospital em Porto Rico, país que recebe a 75ª edição do concurso de beleza.
Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada
Nas redes sociais, ela pediu desculpas aos fãs por ter sumido das redes sociais e explicou o que houve. "Estava lidando quietinha com uma intoxicação alimentar desde terça-feira e, infelizmente, hoje o corpo cobrou a conta e acabei indo parar no hospital", escreveu ela.
Apesar do susto no meio da disputa, a modelo avisou que já está melhor e prometeu voltar ao trabalho logo. "Muito obrigada por todo o carinho e compreensão. Amanhã estou de volta dando meus 100%, como sempre", disse Mia.
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026
As participantes estão em confinamento, seguindo regras e compromissos oficiais da organização, desde o dia 8 de novembro. Até o fim do evento, elas fazem visitas sociais, encontros culturais e ensaios.
A grande final do Miss Universo 2026 acontece no dia 24 de novembro. O Brasil disputa a coroa com a paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, que tenta acabar com uma pausa de 58 anos sem vitória brasileira no concurso.