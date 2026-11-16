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Candidata ao Miss Universo 2026 é internada às pressas dias antes da grande final

A modelo Mia Dio contou nas redes sociais neste domingo (15) que vinha passando mal há dias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:02

A modelo Mia Dio Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Mia Dio, de 25 anos, que representa Cuba no Miss Universo 2026, foi internada neste domingo (15) depois de ter uma intoxicação alimentar. Ela precisou ir para o hospital em Porto Rico, país que recebe a 75ª edição do concurso de beleza.

Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada

A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada com uma intoxicação alimentar por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada com uma intoxicação alimentar por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada com uma intoxicação alimentar por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada com uma intoxicação alimentar por Reprodução/Instagram
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A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026, foi hospitalizada com uma intoxicação alimentar por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, ela pediu desculpas aos fãs por ter sumido das redes sociais e explicou o que houve. "Estava lidando quietinha com uma intoxicação alimentar desde terça-feira e, infelizmente, hoje o corpo cobrou a conta e acabei indo parar no hospital", escreveu ela.

Apesar do susto no meio da disputa, a modelo avisou que já está melhor e prometeu voltar ao trabalho logo. "Muito obrigada por todo o carinho e compreensão. Amanhã estou de volta dando meus 100%, como sempre", disse Mia.

A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026

A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram
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A modelo Mia Dio, representante de Cuba no Miss Universo 2026 por Reprodução/Instagram

As participantes estão em confinamento, seguindo regras e compromissos oficiais da organização, desde o dia 8 de novembro. Até o fim do evento, elas fazem visitas sociais, encontros culturais e ensaios.

A grande final do Miss Universo 2026 acontece no dia 24 de novembro. O Brasil disputa a coroa com a paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, que tenta acabar com uma pausa de 58 anos sem vitória brasileira no concurso.

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Tags:

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