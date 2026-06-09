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Cantor baiano Léo Rocha lança primeiro álbum solo com show intimista em Salvador; saiba mais

O artista apresenta o álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” no Teatro Molière com participações especiais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:40

Léo Rocha apresenta show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” em Salvador
Léo Rocha apresenta show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” em Salvador Crédito: Divulgação

Após passar anos como baixista, produtor e arranjador de grandes projetos, o músico baiano Léo Rocha decidiu dar um passo decisivo na carreira. Nesta quinta-feira (11), às 20h, Léo sobe ao palco do Teatro Molière para o show de lançamento de seu primeiro álbum solo, "Um Tanto de Tudo Que Vejo".

O projeto, que já está disponível nas plataformas digitais, marca o amadurecimento do artista. Para quem aprecia a boa e velha MPB, o espetáculo promete ser um prato cheio.

Cantor baiano Léo Rocha

Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Cantor Léo Rocha por Divulgação
Léo Rocha apresenta show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” em Salvador por Divulgação
Léo Rocha apresenta show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” em Salvador por Divulgação
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Cantor Léo Rocha por Divulgação

O show foi montado no formato de quarteto e traz novas roupagens para as dez faixas autorais do disco, que passeia por temas como amor, memória e as dores e delícias do processo criativo. No palco, Léo (voz e baixo) será acompanhado por Pedro Dias no teclado, Sílvio de Carvalho na guitarra e Felipe Dieder na bateria.

A noite também será de celebração e parcerias. O cantor vai receber no palco as vozes de Luíza Britto, Angela Velloso e um dueto com Cyntia Rocha, mãe do artista, recriando ao vivo as conexões afetivas que deram vida ao álbum. Os ingressos para a apresentação já estão à venda na plataforma Sympla.

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  • SERVIÇO

O que: Show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo”

Quando: 11 de junho de 2026 (quinta-feira), 20h

Onde: Teatro Molière -Salvador (BA)

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Vendas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/show-leo-rocha-um-tanto-de-tudo-que-vejo/3450579

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