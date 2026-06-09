MÚSICA

Cantor baiano Léo Rocha lança primeiro álbum solo com show intimista em Salvador; saiba mais

O artista apresenta o álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” no Teatro Molière com participações especiais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:40

Léo Rocha apresenta show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo” em Salvador Crédito: Divulgação

Após passar anos como baixista, produtor e arranjador de grandes projetos, o músico baiano Léo Rocha decidiu dar um passo decisivo na carreira. Nesta quinta-feira (11), às 20h, Léo sobe ao palco do Teatro Molière para o show de lançamento de seu primeiro álbum solo, "Um Tanto de Tudo Que Vejo".

O projeto, que já está disponível nas plataformas digitais, marca o amadurecimento do artista. Para quem aprecia a boa e velha MPB, o espetáculo promete ser um prato cheio.

Cantor baiano Léo Rocha 1 de 11

O show foi montado no formato de quarteto e traz novas roupagens para as dez faixas autorais do disco, que passeia por temas como amor, memória e as dores e delícias do processo criativo. No palco, Léo (voz e baixo) será acompanhado por Pedro Dias no teclado, Sílvio de Carvalho na guitarra e Felipe Dieder na bateria.

A noite também será de celebração e parcerias. O cantor vai receber no palco as vozes de Luíza Britto, Angela Velloso e um dueto com Cyntia Rocha, mãe do artista, recriando ao vivo as conexões afetivas que deram vida ao álbum. Os ingressos para a apresentação já estão à venda na plataforma Sympla.

SERVIÇO

O que: Show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo”

Quando: 11 de junho de 2026 (quinta-feira), 20h

Onde: Teatro Molière -Salvador (BA)

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)