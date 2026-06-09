Cantor baiano Léo Rocha lança primeiro álbum solo com show intimista em Salvador; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:40
Após passar anos como baixista, produtor e arranjador de grandes projetos, o músico baiano Léo Rocha decidiu dar um passo decisivo na carreira. Nesta quinta-feira (11), às 20h, Léo sobe ao palco do Teatro Molière para o show de lançamento de seu primeiro álbum solo, "Um Tanto de Tudo Que Vejo".
O projeto, que já está disponível nas plataformas digitais, marca o amadurecimento do artista. Para quem aprecia a boa e velha MPB, o espetáculo promete ser um prato cheio.
Cantor baiano Léo Rocha
O show foi montado no formato de quarteto e traz novas roupagens para as dez faixas autorais do disco, que passeia por temas como amor, memória e as dores e delícias do processo criativo. No palco, Léo (voz e baixo) será acompanhado por Pedro Dias no teclado, Sílvio de Carvalho na guitarra e Felipe Dieder na bateria.
A noite também será de celebração e parcerias. O cantor vai receber no palco as vozes de Luíza Britto, Angela Velloso e um dueto com Cyntia Rocha, mãe do artista, recriando ao vivo as conexões afetivas que deram vida ao álbum. Os ingressos para a apresentação já estão à venda na plataforma Sympla.
O que: Show de lançamento do álbum “Um Tanto de Tudo Que Vejo”
Quando: 11 de junho de 2026 (quinta-feira), 20h
Onde: Teatro Molière -Salvador (BA)
Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
Vendas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/show-leo-rocha-um-tanto-de-tudo-que-vejo/3450579