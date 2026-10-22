CONFIRA NOTA

Cantor baiano teria sido preso e equipe expõe situação nas redes sociais; entenda

Jack Sotto teria sido preso nesta quinta-feira (22), por um crime que, de acordo com equipe, o artista não cometeu

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14:29

Jack Sotto Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor baiano Jack Sotto teria sido preso nesta quinta-feira (22), segundo comunicado pela própria equipe nos stories do Instagram do perfil oficial do artista no Instagram.

Até o momento, no entanto, não foram divulgados detalhes das circunstâncias e do que teria ocasionado a suposta prisão.

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Nota divulgada pela equipe do cantor Crédito: Reprodução | Instagram

“Nossa equipe está buscando esclarecimentos sobre o ocorrido e tomando as providências necessárias para compreender melhor o caso”, diz nota divulgada pela equipe.