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Cantor dá tapa em mulher durante show, vídeo viraliza e polícia emite mandado de prisão

Fã ficou com os olhos roxos e teve uma restauração dentária deslocada após o golpe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:34

Sky Whatley deu tapa em Shamika Boyd durante show na Geórgia (EUA)
Sky Whatley deu tapa em Shamika Boyd durante show na Geórgia (EUA) Crédito: Reprodução

O cantor Sky Whatley virou alvo de um mandado de prisão após ser filmado dando um tapa no rosto de uma mulher durante um show em Tucker, na Geórgia, Estados Unidos. A agressão aconteceu em 6 de setembro, durante o "Legendary Awards Show & Concert".

A vítima foi identificada como Shamika Boyd, que estava na beira do palco para acompanhar a apresentação. Segundo a emissora 11Alive, Whatley foi indiciado por agressão simples. O mandado foi emitido no início desta semana, mas o músico ainda não havia sido preso.

"Quando ele me bateu, fiquei arrasada, pensando: 'Por que ele me bateu? Ele não tinha motivo nenhum para me bater'", afirmou Shamika à emissora.

A mulher havia ido ao evento para apoiar a filha, que trabalhava como DJ. Segundo a reportagem, o golpe foi forte o suficiente para deslocar uma restauração dentária e deixar Shamika com os olhos roxos.

"É isso que eu não entendo, já que não fiz nada contra ele", declarou a vítima. "Ele não corria perigo, não estava sob ameaça nem nada do tipo".

Shamika também afirmou que, depois do tapa, o cantor fez um gesto obsceno e a xingou. Segundo o relato dela, Whatley disse: "F***-se, sua vadia! Isso é para homens de verdade!".

A vítima procurou a polícia depois do show e registrou uma ocorrência. No entanto, nenhuma medida foi tomada contra o cantor até esta semana, quando o mandado de prisão foi emitido.

Advogada critica demora da polícia

A advogada de Shamika, Shannon Render, criticou a demora das autoridades para agir no caso, especialmente porque a agressão foi registrada em vídeo e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A defesa também afirmou que pretende buscar uma indenização por despesas médicas, custos de viagem, perda de trabalho e gastos relacionados à recuperação da vítima.

Segundo a equipe jurídica de Shamika, a polícia do condado de DeKalb optou por aguardar que o cantor se entregasse voluntariamente, em vez de realizar uma prisão. A decisão foi criticada publicamente pela defesa diante da repercussão do episódio.

Quem é Sky Whatley?

Sky Whatley é cantor, compositor e produtor musical independente baseado na Geórgia. O artista é conhecido por trabalhos nos gêneros southern soul e blues, combinando elementos do soul tradicional com influências de rock e blues.

Whatley costuma se apresentar principalmente nas regiões de Atlanta e Rockmart, também na Geórgia.

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