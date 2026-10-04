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Cantor dá tapa em mulher durante show, vídeo viraliza e polícia emite mandado de prisão

Fã ficou com os olhos roxos e teve uma restauração dentária deslocada após o golpe

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:34

Sky Whatley deu tapa em Shamika Boyd durante show na Geórgia (EUA) Crédito: Reprodução

O cantor Sky Whatley virou alvo de um mandado de prisão após ser filmado dando um tapa no rosto de uma mulher durante um show em Tucker, na Geórgia, Estados Unidos. A agressão aconteceu em 6 de setembro, durante o "Legendary Awards Show & Concert".

A vítima foi identificada como Shamika Boyd, que estava na beira do palco para acompanhar a apresentação. Segundo a emissora 11Alive, Whatley foi indiciado por agressão simples. O mandado foi emitido no início desta semana, mas o músico ainda não havia sido preso.

Georgia Southern Soul Blues Artist, Sky Whatley slaps fan at concert severely blacking her eye after inviting her to the stage while other people look on in silence. https://t.co/aaQJoSah1b — caribbeans Are CRACKKAZ ?? (@mondayOVRATED) September 10, 2026

"Quando ele me bateu, fiquei arrasada, pensando: 'Por que ele me bateu? Ele não tinha motivo nenhum para me bater'", afirmou Shamika à emissora.

A mulher havia ido ao evento para apoiar a filha, que trabalhava como DJ. Segundo a reportagem, o golpe foi forte o suficiente para deslocar uma restauração dentária e deixar Shamika com os olhos roxos.

"É isso que eu não entendo, já que não fiz nada contra ele", declarou a vítima. "Ele não corria perigo, não estava sob ameaça nem nada do tipo".

Shamika também afirmou que, depois do tapa, o cantor fez um gesto obsceno e a xingou. Segundo o relato dela, Whatley disse: "F***-se, sua vadia! Isso é para homens de verdade!".

A vítima procurou a polícia depois do show e registrou uma ocorrência. No entanto, nenhuma medida foi tomada contra o cantor até esta semana, quando o mandado de prisão foi emitido.

Advogada critica demora da polícia

A advogada de Shamika, Shannon Render, criticou a demora das autoridades para agir no caso, especialmente porque a agressão foi registrada em vídeo e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A defesa também afirmou que pretende buscar uma indenização por despesas médicas, custos de viagem, perda de trabalho e gastos relacionados à recuperação da vítima.

Segundo a equipe jurídica de Shamika, a polícia do condado de DeKalb optou por aguardar que o cantor se entregasse voluntariamente, em vez de realizar uma prisão. A decisão foi criticada publicamente pela defesa diante da repercussão do episódio.

Quem é Sky Whatley?

Sky Whatley é cantor, compositor e produtor musical independente baseado na Geórgia. O artista é conhecido por trabalhos nos gêneros southern soul e blues, combinando elementos do soul tradicional com influências de rock e blues.