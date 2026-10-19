SAÚDE

Cantor Dan Vieira revela diagnóstico de câncer de pele após ferida no rosto não cicatrizar por dois anos

Artista descobriu um carcinoma basocelular e passará por cirurgia para retirar o tumor; em vídeo, ele fez um alerta sobre prevenção e proteção contra o sol.

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:47

O cantor Dan Vieira revelou ter sido diagnosticado com carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele Crédito: Reprodução

O cantor Dan Vieira revelou ter sido diagnosticado com câncer de pele após perceber que uma lesão no rosto não cicatrizava. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista contou que recebeu o diagnóstico de carcinoma basocelular há cerca de duas semanas e que precisará passar por uma cirurgia para remover o tumor.

Segundo o cantor, o problema começou com uma espécie de espinha que permanecia no mesmo local havia quase dois anos. Ao procurar atendimento médico e investigar a lesão, ele descobriu a doença.

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“Eu confesso que fui pego de surpresa. A falta de informação faz com que a gente fique apavorado, muito preocupado”, relatou. Dan afirmou que recebeu orientações dos médicos e compreendeu melhor a condição, embora continue atento à extensão do tumor e ao resultado da cirurgia.

O procedimento está previsto para os próximos dias. O artista explicou que, apesar de a lesão parecer pequena externamente, ainda não sabe qual é a extensão do câncer na região. Ele também demonstrou preocupação com a possibilidade de uma cicatriz no rosto e pediu orações e apoio aos seguidores.

O que é carcinoma basocelular?

O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele. Ele costuma crescer lentamente e, na maioria dos casos, apresenta baixo risco de provocar metástases, mas pode invadir e danificar tecidos próximos se não for tratado.

A doença pode aparecer como uma ferida que não cicatriza, uma lesão que sangra repetidamente ou uma pequena elevação na pele. Por isso, alterações persistentes precisam ser avaliadas por um dermatologista.

Cantor faz alerta sobre prevenção

Após receber o diagnóstico, Dan decidiu compartilhar a experiência para incentivar os seguidores a cuidarem da saúde. Ele recomendou o uso diário de protetor solar, roupas com proteção contra raios ultravioleta e atenção redobrada à exposição solar.

“Você pode se cuidar e se prevenir”, afirmou o artista, que também pediu aos seguidores que compartilhem as informações com familiares e amigos.

A exposição à radiação ultravioleta é um dos principais fatores de risco para o câncer de pele. A prevenção inclui usar protetor solar, buscar sombra, utilizar roupas e acessórios de proteção e evitar a exposição excessiva ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade da radiação.