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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:35
MC Livinho está prestes a iniciar uma nova fase profissional. Após anunciar uma pausa na carreira musical, o cantor se prepara para voltar aos gramados e defender o Cianorte, clube do Paraná que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. A mudança está prevista para janeiro de 2027, mas ainda não há previsão de quando o artista retomará os shows.
A informação foi divulgado pelo Extra. O último compromisso musical do funkeiro será em 23 de dezembro, no Espaço Unimed, em São Paulo. A partir do mês seguinte, o futebol passará a ocupar boa parte de sua rotina. De acordo com a equipe do cantor, o convite para integrar o Cianorte surgiu depois do anúncio da pausa na carreira musical.
MC Livinho
A oportunidade também representa a realização de um antigo desejo de Livinho, que já teve experiências no futebol profissional e decidiu voltar a investir no esporte. A partir do próximo ano, ele atuará como atacante e vestirá a camisa 10 do clube paranaense. Antes disso, passou por equipes como Audax e São Caetano, entre 2017 e 2022.
Além da mudança profissional, o afastamento dos palcos também tem um motivo familiar. O cantor afirmou que pretende aproveitar o período para estar mais presente na vida do filho, Olívio, que também começou a demonstrar interesse pelo futebol.
MC Livinho
"A pausa na carreira também vai servir para eu ser um pai mais presente. Atualmente, Olívio está gostando muito de futebol, que foi o tema do aniversário dele. Pegou um amor ao esporte, quer ser jogador, assim como eu fui", contou o músico.
Enquanto se prepara para a nova etapa no futebol, Livinho ainda concilia a despedida dos shows com sua participação no "Dança dos Famosos", quadro do qual é um dos favoritos.