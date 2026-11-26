ENTENDA

Cantor, dançarino e... atacante: sem previsão de shows, MC Livinho se prepara para assumir camisa 10 no Campeonato Brasileiro

Artista foi anunciado como reforço do Cianorte para a Série D de 2027

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:35

MC Livinho vai atuar como o camisa 10 do Cianorte Crédito: Cianorte Futebol Clube/Divulgação

MC Livinho está prestes a iniciar uma nova fase profissional. Após anunciar uma pausa na carreira musical, o cantor se prepara para voltar aos gramados e defender o Cianorte, clube do Paraná que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. A mudança está prevista para janeiro de 2027, mas ainda não há previsão de quando o artista retomará os shows.

A informação foi divulgado pelo Extra. O último compromisso musical do funkeiro será em 23 de dezembro, no Espaço Unimed, em São Paulo. A partir do mês seguinte, o futebol passará a ocupar boa parte de sua rotina. De acordo com a equipe do cantor, o convite para integrar o Cianorte surgiu depois do anúncio da pausa na carreira musical.

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A oportunidade também representa a realização de um antigo desejo de Livinho, que já teve experiências no futebol profissional e decidiu voltar a investir no esporte. A partir do próximo ano, ele atuará como atacante e vestirá a camisa 10 do clube paranaense. Antes disso, passou por equipes como Audax e São Caetano, entre 2017 e 2022.

Além da mudança profissional, o afastamento dos palcos também tem um motivo familiar. O cantor afirmou que pretende aproveitar o período para estar mais presente na vida do filho, Olívio, que também começou a demonstrar interesse pelo futebol.

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"A pausa na carreira também vai servir para eu ser um pai mais presente. Atualmente, Olívio está gostando muito de futebol, que foi o tema do aniversário dele. Pegou um amor ao esporte, quer ser jogador, assim como eu fui", contou o músico.