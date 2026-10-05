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Cantor é esfaqueado no rosto em ataque com quatro feridos; IMAGENS FORTES

Confusão aconteceu durante a tarde de sábado (3), do lado de fora da ComplexCon; outro rapper também estava no local e saiu ileso

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:32

Rapper Lucki foi esfaqueado no rosto em ataque com quatro feridos Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Lucki Camel Jr., mais conhecido como Lucki, de 30 anos, foi esfaqueado no rosto durante uma briga do lado de fora do evento ComplexCon, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na tarde do último sábado (3). O ataque deixou quatro pessoas feridas. O também rapper Playboi Carti, de 30 anos, estava no local no momento da confusão, mas saiu ileso, segundo informações da imprensa internacional.

Fontes policiais informaram ao site TMZ que Lucki estava no estacionamento por volta das 16h40, cercado por fãs que queriam tirar fotos, quando foi atingido no rosto por um suspeito ainda não identificado. O golpe provocou um corte no lado esquerdo da face do artista.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte da confusão e também o rapper ferido próximo ao próprio carro. Em determinado momento, Lucki tenta entrar no banco do motorista para ir por conta própria ao hospital, mas é aconselhado a se sentar no banco de trás para que outra pessoa pudesse dirigir.

Em um dos registros, um rapaz aparece com a mão ensanguentada. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo o Daily Mail, a polícia de Los Angeles informou que quatro pessoas ficaram feridas na ocorrência. Três delas estavam em estado de saúde estável, enquanto uma quarta vítima, com ferimentos considerados menos graves, foi sozinha para o hospital.

Polícia trata caso como tentativa de homicídio

Nas imagens compartilhadas na internet, um grupo de pessoas é orientado a deixar o local enquanto uma voz afirma que "alguém acabou de ser esfaqueado". De acordo com a polícia, as pessoas que estavam na região se dispersaram rapidamente depois que paramédicos do Corpo de Bombeiros de Los Angeles foram acionados.

Até o momento, ninguém foi preso. As autoridades investigam se uma ou mais pessoas participaram da agressão e tratam o caso como tentativa de homicídio.

O estado atual de saúde de Lucki não foi divulgado. Apesar disso, o rapper voltou a aparecer nas redes sociais após o episódio: por volta das 4h da manhã de domingo (4), ele repostou um Story no Instagram.

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