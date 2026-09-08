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Cantor gospel é morto após encontro com adolescente de 15 anos; saiba detalhes

Luiz Carlos, de 44 anos, teria sido vítima de uma emboscada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18:44

Cantor gospel Luiz Carlos
Cantor gospel Luiz Carlos Crédito: Reprodução

O cantor gospel Luiz Carlos, de 44 anos, foi morto após uma emboscada em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Ele teria saído de casa para trabalhar como motorista de aplicativo no dia.

Segundo o R7, conforme apurado pela polícia, Luiz teria ido encontrar uma adolescente de 15 anos, no entanto, o momento seria uma emboscada arquitetada pelo irmão e namorado dela.

Luiz Carlos

Cantor gospel por Reprodução
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Cantor gospel por Reprodução

Os dois adolescentes teriam atacado Luiz com facas no local combinado. Um vizinho teria tentado chamar a polícia ao ouvir gritos vindos do rancho onde aconteceu a tragédia.

Investigações revelaram que Luiz estava se comunicando com a sobrinha de sua esposa antes de ser assassinado.

Ainda conforme o R7, testemunhas disseram que Luiz tentou escapar dos agressores, correndo em direção ao rio, mas não resistiu. O carro dele foi encontrado nas proximidades do local.

Tags:

Cantor Gospel

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