LUTO

Cantor Lil Nas X anuncia morte da mãe em data cheia de coincidências e faz despedida emocionante: ‘Essa vai doer’

Tameka Hill morreu neste sábado (29); causa da morte não foi divulgada

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:35

Lil Nas X perdeu a mãe Crédito: Reprodução

Lil Nas X anunciou neste sábado (29) a morte da mãe, Tameka Hill. O cantor usou as redes sociais para prestar uma homenagem e lamentar a perda.

“Descanse em paz, a mulher mais incrível de todas! Te amo para sempre, mamãe. Essa vai doer”, escreveu o artista.

Lil Nas X perdeu a mãe 1 de 4

A causa da morte de Tameka não foi revelada. Lil Nas X costumava preservar a relação com a mãe e falava pouco publicamente sobre a vida familiar.

Em uma entrevista concedida em 2021, o cantor contou que Tameka enfrentava problemas com dependência e afirmou que tentava ajudá-la. Na ocasião, também falou sobre o distanciamento entre os dois, mas ressaltou que “ainda existe amor” na relação.

Morte acontece um ano após episódio com o cantor

A perda ocorre cerca de um ano depois de Lil Nas X enfrentar problemas com a Justiça nos Estados Unidos. O cantor foi preso em Los Angeles após ser abordado enquanto circulava nu pelas ruas da cidade.

Segundo as informações divulgadas na época, ele foi acusado de agredir um policial durante a abordagem.

Posteriormente, um juiz aceitou o pedido para que o artista participasse de um programa de desvio voltado à saúde mental como alternativa ao prosseguimento do processo criminal.