Cantor Lil Nas X anuncia morte da mãe em data cheia de coincidências e faz despedida emocionante: ‘Essa vai doer’

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:35
Lil Nas X anunciou neste sábado (29) a morte da mãe, Tameka Hill. O cantor usou as redes sociais para prestar uma homenagem e lamentar a perda.
“Descanse em paz, a mulher mais incrível de todas! Te amo para sempre, mamãe. Essa vai doer”, escreveu o artista.
Lil Nas X perdeu a mãe
A causa da morte de Tameka não foi revelada. Lil Nas X costumava preservar a relação com a mãe e falava pouco publicamente sobre a vida familiar.
Em uma entrevista concedida em 2021, o cantor contou que Tameka enfrentava problemas com dependência e afirmou que tentava ajudá-la. Na ocasião, também falou sobre o distanciamento entre os dois, mas ressaltou que “ainda existe amor” na relação.
Morte acontece um ano após episódio com o cantor
A perda ocorre cerca de um ano depois de Lil Nas X enfrentar problemas com a Justiça nos Estados Unidos. O cantor foi preso em Los Angeles após ser abordado enquanto circulava nu pelas ruas da cidade.
Segundo as informações divulgadas na época, ele foi acusado de agredir um policial durante a abordagem.
Posteriormente, um juiz aceitou o pedido para que o artista participasse de um programa de desvio voltado à saúde mental como alternativa ao prosseguimento do processo criminal.
Apesar da proximidade temporal entre os episódios, não há qualquer informação de que a morte de Tameka tenha relação com o caso envolvendo o filho. A família não informou detalhes sobre as circunstâncias da morte.