Cantor Netinho é internado após volta do câncer; saiba estado de saúde

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:15
O cantor Netinho, de 60 anos, está internado em um hospital de Salvador após uma nova ocorrência de linfoma não Hodgkin, doença diagnosticada pelo artista em 2025. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (30) pela equipe do músico.
Conhecido por sucessos como ‘Milla’, Netinho decidiu interromper temporariamente as atividades nas redes sociais para concentrar a rotina no tratamento. Segundo a assessoria, o artista está dedicado à recuperação e novas informações serão divulgadas conforme houver resultados da terapia.
Netinho
O cantor foi diagnosticado com o câncer no sistema linfático em março de 2025. Na época, precisou ficar internado por cerca de 25 dias após apresentar dores nas pernas e nas costas e dificuldade para caminhar. O quadro também levou ao cancelamento de compromissos profissionais, incluindo apresentações previstas para o Carnaval daquele ano.
Depois da alta, Netinho continuou o tratamento e retomou gradualmente as atividades profissionais. Em 2026, o artista revelou que a doença havia retornado e que precisaria iniciar novamente sessões de quimioterapia.
Agora, diante da nova etapa do tratamento, o cantor optou por se afastar da exposição pública. A equipe afirmou que novas atualizações sobre o estado de saúde serão divulgadas quando houver informações sobre a resposta ao tratamento.