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Cantor perde a esposa e se afasta da filha: veja história de superação na Sessão da Tarde de hoje (20 de agosto)

Confira filme da Sessão da Tarde

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (20) exibe a história de um cantor country que, após perder a esposa, se afasta da filha e da carreira, mas reencontra esperança, perdão e propósito com a ajuda de um treinador de cavalos.

Em Guiado pelo Luar, Will Brown vive a dor do luto, e para ele, sua carreira e sua filha não o fazem mais feliz quanto antes. No entanto, quando um talentoso treinador de cavalos surge em sua vida, tudo se transforma aos poucos e ele volta a entender o sentido das palavras força, perdão e graça para tentar voltar a viver normalmente.

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