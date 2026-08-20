Cantor perde a esposa e se afasta da filha: veja história de superação na Sessão da Tarde de hoje (20 de agosto)

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Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:30
A Sessão da Tarde desta quinta-feira (20) exibe a história de um cantor country que, após perder a esposa, se afasta da filha e da carreira, mas reencontra esperança, perdão e propósito com a ajuda de um treinador de cavalos.
Em Guiado pelo Luar, Will Brown vive a dor do luto, e para ele, sua carreira e sua filha não o fazem mais feliz quanto antes. No entanto, quando um talentoso treinador de cavalos surge em sua vida, tudo se transforma aos poucos e ele volta a entender o sentido das palavras força, perdão e graça para tentar voltar a viver normalmente.
Guiado pelo Luar
Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta-feira na TV Globo, geralmente começando por volta das 15h30 (horário de Brasília), logo após a novela Além do Tempo, faixa do Edição Especial.