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Cantor revela diagnóstico de autismo aos 52 anos e diz que descoberta 'explica muita coisa'

Robbie Williams contou que também tem TDAH e afirmou que o diagnóstico trouxe uma nova compreensão sobre comportamentos e características de sua personalidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:49

Robbie Williams revelou diagnóstico de autismo e falou sobre como a descoberta mudou sua percepção sobre si mesmo Crédito: Reprodução

Robbie Williams revelou uma nova descoberta sobre a própria saúde. Aos 52 anos, o cantor contou que recebeu recentemente o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas em um evento de moda ligado à sua marca de roupas, Hopeium.

O artista, que já havia falado publicamente sobre ter TDAH, afirmou ter encarado o novo diagnóstico de forma positiva. Para ele, entender que está no espectro ajudou a explicar características que fazem parte de sua personalidade há anos. “Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que eu simplesmente adoro porque explica muita coisa”, afirmou.

Robbie também brincou com a descoberta ao dizer que agora teria uma espécie de justificativa para algumas de suas atitudes consideradas incomuns. “Agora é meu passe livre para sair de qualquer enrascada”, declarou.

Criatividade e hiperfoco

Durante a conversa, o cantor também relacionou o TDAH à maneira como trabalha. Segundo ele, consegue direcionar uma enorme concentração para determinadas atividades, especialmente quando está envolvido com criação artística.

Robbie Williams

Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
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Robbie Williams por Reprodução/ Instagram

Robbie contou que produzir imagens e conteúdos engraçados ajuda a tirar o foco de pensamentos que provocam medo ou ansiedade. “Se estou criando imagens e coisas engraçadas, não estou pensando em mim”, explicou.

O artista também falou sobre a intensidade dos pensamentos intrusivos que enfrenta e contou que procura direcionar essa energia mental para atividades criativas.

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Outras descobertas

O diagnóstico de autismo se soma a outras questões que Robbie Williams já tornou públicas ao longo dos últimos anos. Em 2025, ele também revelou ter síndrome de Tourette, além do TDAH.

Ao compartilhar essas experiências, o cantor passou a falar de maneira cada vez mais aberta sobre aspectos de sua saúde mental e neurológica.

A nova descoberta também oferece ao artista uma oportunidade de olhar para episódios e comportamentos do passado sob outra perspectiva. Em vez de tratar o diagnóstico como uma limitação, Robbie demonstrou encará-lo como uma forma de compreender melhor a própria maneira de pensar e criar.

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