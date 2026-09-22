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Cantor Rick fez Bolsonaro chorar durante live: ‘No fim dessa batalha, você vai ser vencedor’

Em gravação, Rick canta música especial para Bolsonaro, que aparece visivelmente emocionado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:20

Bolsonaro se emocionou em momento ao lado de Rick
Bolsonaro se emocionou em momento ao lado de Rick Crédito: Reprodução | Twitter

A deputada federal Júlia Zanatta (PL) compartilhou em sua rede social um vídeo onde o cantor Rick Sollo, que morreu nesta terça-feira (22) ao ter o corpo encontrado em meio a destroços de helicóptero, em Santa Catarina, aparece ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na gravação, Rick aparece tocando violão e cantando. Ao lado do cantor, Bolsonaro aparece visivelmente emocionado.

Rick & Renner

Rick & Renner   por Reprodução
Cantor Rick, da dupla Rick & Renner por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
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Rick & Renner   por Reprodução

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“Infelizmente encontraram os cinco tripulantes do helicóptero sem vida. Meus sentimentos aos familiares e que Deus consiga confortar. Rick gostava muito de Santa Catarina e tinha muitos amigos aqui. Ontem eu vibrei ao ver a esposa do Bruno com tanta esperança de encontrá-los com vida diante das informações que ela passou”, escreveu Zanatta, no X.

Na aeronave, estava Rick Sollo e o empresário Bruno Avellar, com o videomaker Paulo Soares, além do piloto e o copiloto, ainda não identificados.

Geraldo Antonio de Carvalho, o Rick, nasceu em Porto Nacional, cidade do Tocantins, no dia 5 de dezembro de 1966, e se mudou com a família para Brasília aos seis anos e começou a cantar em bares aos nove, ao lado de uma das irmãs.

A dupla Rick e Renner foi formada em 1980, em Brasília, quando os dois se conheceram. Os dois começaram a fazer sucesso em 1990, antes da explosão do sertanejo universitário. Entre os principais sucessos da dupla estão “Ela é demais”, conhecida pelo refrão “uma deusa, uma louca, uma feiticeira”.

Até hoje a música é a mais tocada da dupla nas plataformas de streaming. Além de ter sido conhecida também na voz de outros artistas do sertanejo. Outra canção muito conhecida da dupla é “Nos Bares da Cidade”.

Tags:

Jair Bolsonaro Bolsonaro Rick E Renner

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