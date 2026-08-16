LUTO

Cantor sertanejo brasileiro morre após passar mal em Portugal

Lucas, que formou dupla com Matheus, sofreu infarto

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:11

Cantor Lucas Crédito: Divulgação

O cantor Lucas, que formou a dupla sertaneja Lucas & Matheus, morreu neste sábado (15), em Portugal. Natural de Presidente Prudente (SP), o artista construiu a carreira ao lado de Matheus e ganhou projeção principalmente entre o público europeu.

Segundo o portal G1, Lucas estava no apartamento onde vivia quando sofreu um infarto durante a madrugada. O cantor permanecia em atividade profissional e tinha uma apresentação programada para este sábado no país europeu.

A dupla original foi interrompida pela morte de Matheus durante a pandemia de covid-19. Depois disso, Lucas passou a subir aos palcos ao lado de Matheus Jr., filho de seu antigo parceiro musical.

Sucesso na música sertaneja

Lucas & Matheus ficaram conhecidos por músicas como "Paciência" e "Porque Homem Não Chora". Esta última soma mais de 13 milhões de visualizações nas redes sociais.