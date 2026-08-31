LUTO

Cantor sertanejo morre aos 54 anos após luta contra leucemia; irmão gêmeo foi doador de medula: 'No fim, seu corpo não suportou'

Marcelo Gasparini fazia dupla com Mauricio Gasparini e estava em tratamento contra a doença desde fevereiro deste ano

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:58

Além da carreira na música, Marcelo era empresário, formado em Direito, casado e pai de um filho Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Marcelo Gasparini morreu na madrugada desta segunda-feira (31), aos 54 anos, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele enfrentava uma Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e chegou a passar por um transplante de medula óssea. O irmão gêmeo, Mauricio Gasparini, foi o doador.

A morte foi confirmada pela família nesta segunda. Marcelo descobriu a doença após enfrentar uma infecção bacteriana, em fevereiro deste ano. Na época, contou aos seguidores sobre o diagnóstico e pediu orações.

Desde então, o sertanejo vinha compartilhando momentos do tratamento nas redes sociais e recebendo mensagens de apoio. Durante a tentativa de combater a doença, Marcelo passou pelo transplante de medula com células doadas pelo próprio irmão.

“Hoje nos despedimos do Marcelo com o coração partido, mas também com a certeza de que a doença não venceu. Havia células sadias em seu corpo, havia esperança, luta e acima de tudo muita fé”, afirmou a equipe da dupla em uma publicação nas redes sociais.

“No fim, seu corpo não suportou. Não por falta de luta, não por falta de vontade de viver, mas porque chegou ao seu limite”, completou a nota.

Dupla com o irmão gêmeo

Além da carreira artística, Marcelo era empresário e formado em Direito. A música, no entanto, tornou-se uma de suas principais atividades. Ele formava uma dupla sertaneja com o irmão gêmeo, Mauricio, com quem começou a cantar ainda na juventude.

Os dois fizeram apresentações em diferentes regiões do país e integravam o Clube da Viola. Mauricio também atua na política como vereador.

Marcelo era casado e deixa um filho. A família agradeceu as mensagens de carinho, solidariedade e as orações recebidas durante o tratamento e pediu respeito à privacidade neste momento.