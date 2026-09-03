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Cantor tem pertences furtados durante gravação de TV e prejuízo chega a R$ 5 mil

Carro de Fabiano Guimarães foi invadido em Cabedelo, na Paraíba

Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:38

Fabiano Guimarães teve carro furtado Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Fabiano Guimarães utilizou as redes sociais para relatar que foi vítima de um furto no município de Cabedelo, na Paraíba. O crime aconteceu enquanto o artista participava das gravações do programa Esquenta do Verdão, da TH+ SBT Tambaú. Ele só deu falta dos pertences de madrugada.

Fabiano havia estacionado o veículo em uma rua da cidade antes de ir para o compromisso profissional. “Só vim notar de madrugada, porque arrombaram o cargo sem sinal nenhum. Então algum bloqueador de sinal, alguma coisa, conseguiram abrir meu carro de uma maneira que não tem marca nenhuma”, especulou.

Fabiano Guimarães 1 de 5

Segundo o artista, foram levados tênis, óculos de sol, perfumes e sandálias. O prejuízo estimado é de R$ 5 mil.